Quand le maire d'Art-sur-Meurthe, près de Nancy, retourne les déchets sauvages à l'envoyeur

Jean-Pierre Dessein, le maire d'Art-sur-Meurthe, dans le Grand Nancy, en a assez des dépôts sauvages de déchets sur le territoire de sa commune, et plus encore peut-être quand cela se passe juste à côté des conteneurs enterrés installés dans les parties les plus récentes d'Art-sur-Meurthe. Dimanche dernier, alerté par un membre de son équipe municipale, Jean-Pierre Dessein a donc renvoyé lui-même à un de ses administrés ses déchets entreposés sur le domaine public. Une séquence filmée et diffusée sur son compte Facebook.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur la vidéo, on voit Jean-Pierre Dessein faire passer par dessus le grillage d'un jardin des planches déposées près des conteneurs. L'avertissement est clair. Du coté des riverains rencontrés dans les rues d'Art-sur-Meurthe, on reconnait des incivilités récurrentes et des dépôts sauvages autour des conteneurs. Le maire a eu raison d'intervenir pour Patricia :

"Il a suffisamment publié d'informations demandant aux gens d'être civiques. Il a pris cette décision là. Peut-être que c'est un exemple."

"S'il faut bousculer..."

Un exemple amené à se reproduire, prévient Jean-Pierre Dessein : "Je ne suis pas là pour faire la guerre mais s'il faut bousculer et mettre des tacles pour que les gens comprennent, on bousculera."

Le maire d'Art-sur-Meurthe qui ne compte pas pour autant installer de caméra de vidéosurveillance au niveau des points de collecte, comme la loi le permet. Il y a d'autres priorités pour Jean-Pierre Dessein.