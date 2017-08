Quand le mauvais temps fait le bonheur de manchois !

L'été n'est pas encore terminé mais on peut déjà dire que dans la Manche l'ensoleillement ne restera pas dans les annales. Si certains font grise mine, d'autres se réjouissent et croisent les doigts pour qu'il pleuve encore et encore...mais qui sont-ils ?

Ceux qui ont le sourire en ce moment malgré la pluie, le vent et les températures en baisse ce sont les responsables de sites fermés, à l'abri, avec un toit bref les chanceux du moment. Et dans le lot on retrouve à Cherbourg la Cité de la Mer qui se frotte les mains. Ces derniers jours comme hier mardi on a dépassé les 3 000 entrées par jour. La semaine dernière carton plein avec même 4 000 entrées le lundi. A la Fun Box pour les enfants, les toboggans et autres piscines à balles ont vu leur nombre de visiteurs doubler par rapport à d'habitude. Les piscines aussi sont prises d'assaut. Exemple à Beaumont-Hague où l'Océalis a frôlé les 200 entrées en une heure hier. La file d'attente était impressionnante en début d'après-midi.

Les musées, les cinémas, le bowling...adorent le mauvais temps !

UTAH BEACH © Maxppp - OLIVIER BOITET

Au Musée du débarquement d'Utah Beach la directrice Séverine Letourneur affirme que " l'activité touristique est proche d'un 6 juin !!! Le hall était plein à craquer hier il a même fallu ouvrir une 2e caisse. Avec jusqu'à 1800 entrées par jour". Du jamais vu ou presque puisque ce n'est pas un record de fréquentation comme en 2014 mais là c'était lié à des évènements historiques alors qu'aujourd'hui et bien oui aujourd'hui l'évènement c'est la mauvaise météo.

Même histoire dans les cinémas a l'Odéon à Cherbourg il y a plus de 300 entrées par jour quand il pleut. Le Raptor Park de Lingreville et ses dinosaures avaient à peine le temps de parler hier, le responsable ayant dû se transformer en hôtesse. Au bowling de Cherbourg alors que ce n'est pas la saison on a le sourire avec 90 % de remplissage. Même chose au laser game où il y a plus de monde qui vient au gré du vent sans avoir réservé. Alors si le bilan sera fait dans 3 semaines, on sent déjà que l'été 2017 sera bon ...bon pour ces sites fermés a qui le ciel ne tombe pas sur la tête.