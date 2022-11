Quand le projet de déviation de Beynac en Dordogne est cité en contre-exemple dans un projet de loi au Sénat

Le projet de loi sur les énergies renouvelables est à l'ordre du jour ce mercredi au Sénat. Il est examiné par les Sénateurs. Ce projet de loi est porté par le ministère de l'Ecologie qui veut accélérer la mise en route des énergies renouvelables comme l'éolien et le photovoltaïque. A priori, il n'y a aucun lien avec le projet de contournement de Beynac annulé par la justice et pourtant. L'exemple de Beynac est cité dans en exemple ou plutôt en contre-exemple. Il ne faut plus que de telles situations se reproduisent explique le rédacteur car il y a eu trop d'argent gâché et de temps perdu. Le chantier de la déviation de Beynac a, on le rappelle, été suspendu en décembre 2018 sur décision du Conseil d'Etat avant d'enterrer le projet en 2020.

ⓘ Publicité

Un "bon signe" pour le chantier de Beynac

Les sénateurs périgourdins ,Marie-Claude Varaillas (PCF) et Serge Merilhou (PS) affirment avoir découvert "avec surprise" la mention de Beynac dans le projet de loi. La Sénatrice communiste ne souhaite pas s'exprimer sur le dossier Beynac. Pour le Sénateur socialiste, favorable au projet de déviation, le fait que le ministère de l'Ecologie ait choisi de faire référence à Beynac pour dénoncer les blocages est un bon signe "je crois que le gouvernement veut éviter d'avoir en permanence des recours [...] c'est quand même un signe très clair que les plus hautes instances de l'Etat s'inquiètent de la situation de Beynac qui n'est pas unique dans le pays".

Un projet de loi qui propose de limiter les recours

Pour les partisans de la déviation de Beynac, cette mention est un petit miracle car le projet de loi prévoit de limiter les recours en cas d'opposition sur un projet d'éoliennes ou de photovoltaïques. Concrètement, si ce projet de loi est adopté, les déclarations d'intérêt public majeur et les déclarations d'utilité publique devront être rendues en même temps, ce qui limite les possibilités de recours. Actuellement, ces déclarations sont rendues en deux temps, ce qui permet aux opposants de déposer des recours avant que la deuxième déclaration soit rendue.

Le projet de loi n'est pas rétroactif et ne concerne pas le chantier de Beynac puisque la justice a condamné le département et à demandé la destruction du chantier et la remise en état du site. Cependant, le département a tout repris à zéro et vient de déposer un nouveau projet de déviation avec, dit-il, de nouveaux arguments. Ce dossier est étudié par le préfet de la Dordogne pour savoir si cette deuxième version est "recevable". Jean-Sébastien Lamontagne doit rendre sa décision avant la fin de l'année. Si le dossier est recevable, cette deuxième version va pourvoir être examinée pour savoir si elle peut recevoir la déclaration d'utilité publique et celle d'intérêt public majeur.

loading