Quand le trafic maritime impacte la circulation à Ajaccio et Bastia

Est-il possible de régler les problèmes de circulation en début de journée sur les villes portuaires de Bastia et d'Ajaccio ?

ⓘ Publicité

Visiblement la tâche est ardue. Les embouteillages dans les deux villes les plus importantes de l'île sont monnaie courante. Mais à ce jour, personne n'a trouvé la solution miracle ...

Le trafic maritime en serait-il la cause? Peut-être, mais pour partie seulement.

Il est certain que l'arrivée successive de navires sur les principaux ports de l'île n'est pas signe de fluidité en termes de circulation routière. Mais est-il possible de changer les horaires des bateaux ? Oui de prime abord, mais dans la réalité c'est bien plus compliqué selon Pierre Mattei, Président Directeur Général de la Corsica Ferries. « Essayez d’imaginer, lors de votre prochain voyage, de partir à 15h pour arriver à 3h du matin dans un port sur le continent. Je pense que vous ne seriez pas satisfait de cette proposition-là. Il faut essayer de combiner toutes les contraintes. C’est certain, cela entraine parfois des congestions portuaires. Mais on a toujours réussi à faire en sorte que cela se passe pour le mieux.»

Faire au mieux, cela ne suffit pas toujours, surtout lorsque le trafic routier est majoritairement constitué de remorques comme le précise Stéphane Venturini, président des infrastructures portuaires à la CCI de Corse. « Sur le port de Bastia, on gère 60% de l’approvisionnement de l’île. Vous imaginez le nombre de remorques que cela fait en hiver et en été. Effectivement, il faut pouvoir les décharger le plus tôt possible pour qu’elles puissent circuler lorsqu’il y a le moins de véhicules sur la route et pour qu’elles puissent atteindre leur point de livraison à un horaire qui correspond aussi au transport de la marchandise.»

Un nouveau port à Bastia ?

Une arrivée au petit matin des navires serait la solution idéale pour les transporteurs confirme Jean-Marie Maurizi, président du syndicat des transporteurs corses. « Si les bateaux arrivent très tôt le matin on traverse mieux la ville. Les livraisons se font le matin. Quelle serait la solution ? La solution, depuis des années que l’on en parle, serait de déplacer le port vers l’Arinella. Là cela irait beaucoup mieux. »

Un nouveau port à Bastia ? Une solution qui n'est pas prévue pour demain.

En revanche, le plus de civisme des automobilistes, la fin des stationnements en double file ou les livraisons sauvages aux premières heures de la journée devraient à elles seules fluidifier le trafic.