Quand les bateaux de Loire se refont une beauté sur les quais à Orléans

Les bateaux de Loire stationnés à Orléans sont sortis de l'eau pendant quelques jours, le 31 mars dernier, pour une inspection et une remise en état de leur coque. Après tout un week-end de lifting et d'échanges avec les promeneurs des bords de Loire, c'est l'heure, ce mardi 4 avril, du retour sur le fleuve. Quatre bateaux ont ainsi été mis au sec, pour permettre aux associations de mariniers de leur donner un coup de neuf.

ⓘ Publicité

Un rendez-vous qui permet aux mariniers de se mettre en ordre de marche pour le Festival de Loire, qui aura lieu cette année, du 20 au 24 septembre 2023. "Oui c'est une sorte de préparation au festival, on se met dans l'ambiance" confie Gilbert Gaujard, de l'association "les compagnons chalandiers". Une manière, aussi, de s'assurer que tout va bien. "Ceux qu'on vient de remettre à l'eau sont nickel, ils vont pouvoir aborder la saison de navigation, puis le Festival sans problème".

Mauvaise nouvelle pour l'un des bateaux les plus anciens

Mais l'un des plus vieux bateaux de Loire d'Orléans, lui, reste à quai et prend la direction d'un chantier à Saint-Jean-Le-Blanc qui va prendre plusieurs semaines. "L'hirondelle du rivage", une toue cabanée de 2005, construite par les bénévoles de l'association Mom (mariniers Orléans métropole), a quelques soucis plus importants. La mise au sec a permis de déceler des traces de mérule, un champignon qui s'attaque au bois des bateaux. Il faut changer une partie de la coque.

Avec ses 17 mètres de long, et ses neuf tonnes, "l'hirondelle du rivage" est l'un des bateaux emblématiques de la marine de Loire à Orléans. Et Jean-Pierre Mamet, le président de l'association Mom, jure que les bénévoles feront tout pour qu'elle soit de retour pour le Festival de Loire. "C'est notre fierté, ce bateau. Mais il faut réparer tout ce qui est pourri, on va racheter des planches pour refaire les bordées, à l'ancienne".

Le Festival de Loire, c'est le rendez-vous sur lequel se projettent tous les mariniers. En espérant, bien sûr, qu'il aura lieu. "Aujourd'hui on a assez d'eau pour naviguer, mais la Loire est quand même très basse" reconnaît Gilbert Gaujard. "On a eu quelques petites montées qui nous ont permis d'espérer, mais là elle redescend". La mairie d'Orléans, bien consciente de la menace, tient régulièrement des réunions sur ce point.