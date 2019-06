Quand les bruits de la campagne dérangent...

"Je ne me séparerai pas de mon coq" assure Corinne Fesseau qui dit s'être attachée son poulailler. Selon les plaignants, c'est un "trouble de voisinage anormal".

Le maire de Gajac, un petit village de 400 habitants situé en Gironde, veut faire inscrire les "bruits de la campagne" au patrimoine national. Une idée originale qui a fait grand bruit lorsqu'il l'a lancée sa lettre ouverte il y a quelques semaines, en plein milieu du grand débat national. Bruno Dionis du Séjour, 73 ans, ne supporte plus de voir des ruraux traînés en justice à cause d'un coq qui chante, d'une vache qui meugle ou d'un âne qui braie...

Le coq Maurice devant la justice

Ce jeudi 6 juin, le tribunal de Rochefort, en Charente Maritime doit justement juger la propriétaire d'un coq de 4 ans, qui porte le joli prénom de Maurice, accusé de nuisances sonores à Saint-Pierre d'Oléron. Un conflit qui dure depuis plus de deux ans avec des voisins, qui possèdent une maison de vacances juste à côté de l'enclos. Ils lui reprochent de chanter trop fort et trop tôt le matin. La propriétaire a fait circuler une pétition pour défendre Maurice. Elle a recueilli plus de 30 000 signatures. Un artiste, Henri Franceschi, lui a même composé une chanson.

Le maire de Saint-Pierre d'Oléron a également décidé de soutenir la propriétaire de Maurice, en prenant un arrêté municipal pour rappeler le caractère rural de la commune et le droit de ses habitants à entretenir une basse-cour.

Des cigales, des vaches, des grenouilles...

Des affaires comme celles là, il y en a régulièrement. L'été dernier, des touristes parisiens avaient alerté le maire de Beausset dans le Var... parce que les cigales faisaient trop de bruit ! En 2016, un couple de périgourdins avait été condamné à combler une mare à cause du bruit des grenouilles.

En 2017, des résidents secondaires de Haute-Savoie s'étaient plaints des cloches des vaches dans les pâturages.

Les cloches dérangent aussi

Il y a aussi parfois des conflits autour des églises. Dans un village de Lozère, des vacanciers avaient demandé qu'on décale l'heure de la cloche du matin, qui sonnait à 7 heures... et qu'ils jugeaient trop matinale. Leur demande n'a pas abouti.

En début d'année, un habitant de Saint-Chartres dans le Nord de la Vienne, a assigné la commune en justice parce que le niveau sonore des cloches de l'église, qui sonnent toutes les heures de 7h à 20h, est trop élevé.

A Jettingen, en Alsace, après les plaintes de plusieurs riverains qui en avaient marre d'entendre les cloches de l'église sonner la nuit, la mairie avant lancé une consultation auprès des 500 habitants. mais ils ont décidé... de ne rien changer !