Quand les communes de l'Île de Ré se mettent à taxer les logements vacants

Faut-il taxer les logements vacants pour calmer la demande sur l'Île de Ré ? C'est une alternative choisie par cinq communes et d'autres y réfléchissent également. Le principe est de taxer les propriétaires de logements inhabités pour les forcer à remettre leurs biens sur le marché.

Cinq communes ont déjà fait ce choix et d'autres pourraient suivre comme à La Flotte, où la mesure est au menu du conseil municipal, ce jeudi soir. Le principe de cette taxe, c'est d'imposer les propriétaires de logements inhabités et non meublés depuis au moins 2 ans - et donc non soumis à la taxe d'habitation. Avec ça, les municipalités espèrent les forcer à remettre sur le marché locatif certains biens, et ainsi relancer l'habitat à l'année.

"Ça ne peut que réussir" - Patrice Raffarin, maire de Rivedoux

Hors saison sur l'Île de Ré, beaucoup de volets fermés. Des résidences secondaires et touristiques, mais aussi ces fameux logements vacants. A Sainte-Marie-de-Ré, il y en aurait environ 70. "C'est déjà beaucoup trop" regrette Gisèle Vergnon, le maire. Elle va bientôt proposer cette taxe à son conseil municipal et espère bien ainsi libérer quelques logements. "Ce n'est pas une affaire d'argent mais de volonté politique pour montrer que le logement vacant ça ne devrait plus exister sur l'Île quand des centaines de jeunes gens cherchent à s'installer durablement. Donc même si c'est deux ou trois logements c'est déjà bien" poursuit Gisèle Vergnon.

EN SAVOIR PLUS | La taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) sur service-public.fr

Quand les impôts lui ont dressé la liste, Patrice Raffarin, le maire de Rivedoux, a mis du temps à y croire. Une centaine de logements vacants sur les 2000 de sa commune, c'est beaucoup. Mais pour lui, la taxe ne peut qu'améliorer la situation actuelle : "On ne va pas se le cacher, la plupart des logements sont très certainement des résidences secondaires mais déclarées par leur propriétaires comme des logements vacants. Donc ça ne peut pas être pire que maintenant et ça ne peut que réussir. Les propriétaires vont devoir se mettre en conformité et régulariser leur situation."

Des loyers trop élevés et des logements pas en bon état ?

Derrière tout ça, il y a bien sûr l'idée de favoriser l'installation à l'année mais aussi de sauver l'économie locale et les services publics. Sauf que pour Danièle, qui est sur l'île depuis 35 ans, les locataires se frotteront toujours à un problème. "Les jeunes ne peuvent pas rester avec des loyers à ces prix là ! Il y a des maisons, avec deux chambres et une salle à manger : c'est 1000 euros le mois. Mais quels sont les salaires minimum dans l'Île de Ré?" souligne cette retraitée qui, déjà lorsqu'elle tenait avec son mari dans une entreprise d'ambulanciers, constatait les difficultés de ses employés pour se loger sur place.

Pour Catherine, agent immobilière à Rivedoux, ces logements sont peut-être vacants pour une bonne raison. "Certains ne peuvent pas être mis à la location en l'état. J'ai eu plusieurs estimations locatives sur des biens où les propriétaires souhaitent faire des travaux avant de remettre à la location des choses correctes" précise-t-elle.

Un montant similaire à celui d'une taxe d'habitation

Quant à la taxe son montant serait comparable à celui d'une taxe d'habitation, mais son efficacité n'est pas avérée. Il y a d'ailleurs assez de raison pour en être dispensé : si des travaux sont prévus par exemple ou si le logement ne trouve ni locataire ni acheteur.

La taxe entrera en vigueur au 1er janvier 2018 à Rivedoux, La Couarde et à La Flotte si la mesure est adoptée ce jeudi soir. Quant aux autre communes déjà concernées, il s'agit des Portes, de Saint-Clément et Saint-Martin. La réflexion est en cours à Sainte-Marie.