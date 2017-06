Quand les déchets accumulés empêchent de vivre : la ville de Nantes intervient une fois par semaine chez des "Diogènes"

On les appelle des "Diogènes". Ils accumulent tant et tant d'objets dans leur logement qu'ils n'ont parfois plus un seul mètre carré où vivre. Cette situation conduit parfois au drame : incendie, plafond qui s'effondre, prolifération de rats et de blattes.

A Rezé dans la banlieue nantaise la semaine dernière, un homme de 44 ans a été retrouvé mort au milieu de déchets qui encombraient son appartement. La Ville de Nantes intervient au domicile de Diogènes en moyenne une fois par semaine à la demande de l'entourage, des voisins, des bailleurs sociaux ou des syndics. Il existe même des sociétés de nettoyage spécialisées dans ce domaine.

La première fois que Romain Bocquet est entré au domicile d'un Diogène, voilà ce qu'a été sa réaction :

Je me suis dis whaouh, c'est impressionnant !"

Romain Bocquet dirige la société Chronopropre, il possède plusieurs bureaux, dont un à Nantes. Et il reçoit chaque jour une à deux demandes de devis pour débarrasser le domicile de Diogènes. Il décrit l'une de ses récentes interventions :

La personne ne vivait plus que dans un demi-canapé, avec tout autour d'elle 1,50 mètre de déchets de hauteur'

Dans cet appartement nantais, seul la moitié du lit était accessible. - Chronopropre.

De manière générale, ce chef d'entreprise décrit des conditions sanitaires déplorables et des gens en détresse :

On a régulièrement des rats, des blattes, ça sent fort et puis les gens sont en détresse, ils ont honte de cette situation" - Romain Bocquet

Les salles de bains des Diogènes sont souvent inutilisables. - Chronopropre

En France, les cas préoccupants de Diogènes concerneraient une personne sur 2.000, quelque soit l'âge et la catégorie socio-professionnelle.

Ça peut-être des gens au chômage, des gens qui travaillent, des jeunes, des plus vieux, mais ils ont tous un point commun : ils vivent seuls" - Romain Bocquet

Une intervention par semaine à Nantes

La Ville de Nantes prend le phénomène très au sérieux. Elle intervient en moyenne 55 fois par an, soit une fois par semaine, pour des raisons sanitaires :

Je me souviens d'un jeune de 18 ans qui vivait en centre ville, sa baignoire était remplie de ses excréments" - Gaëtan Tanguy responsable du pôle Protection des Populations

Les Diogènes n'ouvrent leur porte à personne.

On a aussi eu le cas d'une petite dame qui vivait avec une dizaine de chats et des livres partout imbibés d'urine des chats, elle pouvait encore dormir dans son lit, mais c'est tout" - Gaëtan Tanguy

Il faut plusieurs jours pour trier, vider et désinfecter un logement de Diogène; ici à la Roche-sur-Yon. - Chronopropre

Le syndrome de Diogène, c'est quoi ?

Les Diogènes ont leur spécialiste, le neuro-psychiatre Jean-Claude Montfort :

Les Diogènes négligent aussi bien les objets, que les autres et leur corps. Quand ils négligent leur corps, on les retrouve aux urgences"

Les Diogènes ne font pas qu'accumuler, certains à l'inverse ne possèdent aucun objet, comme le philosophe grec Diogène qui vivait dans son tonneau et ne laissait personne s'en approcher.

Un DVD sur les Syndromes de Diogène est disponible gratuitement sur le site de l'AFAR, organisme de formation continue au service des professionnels de la santé, où Jean-Claude Montfort est responsable pédagogique. Il suffit de cliquer ici.

Si vous êtes concernés de près ou de loin par le syndrome de Diogène et que vous ne savez pas comment agir, vous pouvez joindre "Allo Tranquillité Publique" au 02.40.41.99.99.