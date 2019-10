"J'aime ma boîte" : quand les entreprises font tout pour vous faire aimer votre job

Ce jeudi 17 octobre c'est la 17e édition de l'opération "J'aime ma boîte". Une journée pour déclarer votre flamme à votre entreprise à grand renfort de badges, mugs et affichettes. Et vous, est-ce que vous aimez votre entreprise ? D'après le dernier sondage Opinion Way sur la question, daté de l'an dernier, 62% des Français se sentent bien au travail. Un score qui n'a jamais été aussi bas et pourtant, les sociétés se démènent pour que vous soyez heureux car elles ont tout à y gagner.

Le secret du bonheur ? La machine à café

Quand on pense bonheur au travail, on repense à ses images chez les géants du web comme Google et Facebook : salle de sport, billards et baby-foot ou encore des espaces dédiés à la sieste. Mais en réalité, moins d'un tiers des salariés français profitent de ce type d'installations sur leurs lieux de travail. La vraie pierre angulaire de la convivialité et du bonheur au boulot, c'est la sacro-sainte machine à café, qui trône toujours dans plus de 60% des entreprises. L'outil minimal pour assurer la cohésion entre les collègues, car tout l'enjeu est là.

"Team building et e-reputation"

Les entreprises organisent de plus en plus des journées de "team building", ces journées ou soirées de convivialité : bowling, cinéma, jeux de rôles ou encore paint-ball doivent renforcer les liens entre collègues. Des opérations qui permettent aussi de diffuser une belle image, notamment sur les réseaux sociaux : les jeunes pousses ou start-up sont de plus en plus présente sur Instagram ou Twitter et partagent des photos de leurs équipes enjouées. Une manière de travailler leur e-reputation, leur image sur internet.

Pour organiser tout ça, aujourd'hui il existe même un métier dédié, le "happiness officer" ou responsable du bonheur en entreprise. Que l'on ne s'y trompe pas : un salarié engagé et motivé, c'est un salarié 20% plus productif.