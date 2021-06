Quand les influenceurs font la promotion du tri des canettes en Drôme et en Ardèche

Ils s'appellent Morgane Charre, Dylan Rocher et Gabriel Rippe. Tous les trois cumulent des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ce dimanche, ils lancent avec le Sytrad une campagne sur Instagram pour sensibiliser sur le tri des emballages métalliques en Drôme et en Ardèche.

Le Sytrad, le Syndicat de traitements des déchets Ardèche Drôme, a fait appel à trois influenceurs pour promouvoir le tri des emballages métalliques. Un défi vidéo est lancé sur Internet ce dimanche 6 juin à 18h.

Quatre canettes sur cinq ne sont pas jetées dans la bonne poubelle

Quel lien y a-t-il entre un champion du monde de pétanque, un as de la trottinette et une championne du monde de VTT de descente ? Tous les trois, respectivement Dylan Rocher, Gabriel Rippe et Morgane Charre, vont utiliser leur notoriété sur Internet pour sensibiliser les habitants de Drôme et d'Ardèche au recyclage des emballages métalliques.

Comme le verre, le métal utilisé dans les canettes, les conserves ou les bombes aérosols (hors peinture) peut être recyclé à l'infini. Or, comme le précise, Bénédicte Rossi vice-présidente à la communication : "Seulement une canette sur cinq se retrouve dans la poubelle jaune. Les autres se retrouvent soit dans la nature, soit dans les bacs à ordures ménagères et là, elles ne peuvent plus être recyclées."

Voilà pourquoi l'idée est née de faire appel à trois personnalités de Drôme et d'Ardèche, suivies par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Cette campagne a tout de suite intéressé Gabriel Rippe, un Valentinois as de la trottinette, suivi par 800.000 personnes sur Internet.

"Si je peux éduquer ma communauté, explique le jeune homme, c'est une bonne chose. Je me rappelle quand j'étais plus jeune et que je me rendais au skate park, il y avait plein de canettes jetées au sol. Déjà à l'époque, je les ramassais et les jetais dans la poubelle."

Un défi pour convaincre les gens de trier

Pour faire germer une conscience écologique, l'idée est de convaincre les internautes à créer de courtes vidéos où ils jettent leur canette ou leur boite de conserve dans la poubelle jaune. Puis de ressortir de cette poubelle un objet métallique. "Si on est fan de cuisine par exemple, précise Bénédicte Rossi, on peut ressortir un couteau en métal." Les vidéos devront être accompagnées du hashtag #tricommemoi.

Est-ce que cela sera suffisant pour convaincre les habitants à bien trier les emballages métalliques ? Le Sytrad veut y croire. "Nous sommes présents sur Internet, sur Instagram, mais nous ne touchons pas les mêmes personnes et surtout, moins de monde", explique Bénédicte Rossi.

Au total, trois vidéos seront sélectionnées, une par influenceur. Les gagnants pourront rencontrer en vrai les stars des réseaux sociaux. Les associations sportives sont appelées aussi à participer à ce défi. L'une d'entre elles sera aussi sélectionnée pour la rencontre avec les influenceurs.