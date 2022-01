Quand les nouveaux noms de rues créent la polémique dans une commune de Dordogne

Sur les hauteurs de Peyzac-le-Moustier, en plein carrefour, un panneau attire l'attention. Il n'est pas flambant neuf comme les autres, mais en carton plastifié. La mairie a dû remplacer en urgence l'écriteau initial, arraché par des habitants il y a plusieurs mois. Elle a même dû déposer une main courante après des disparitions à répétition. Certains résidents ont dû mal à accepter les nouveaux noms de rue. "Si les vieux revenaient, ils seraient pas contents, peste Gérard dans sa voiture, qui comprend le gang des arracheurs de pancartes. Ca tient pas debout leur truc, ça m'énerve !" La mairie a décidé de ce nouvel adressage en 2018, pour permettre notamment aux secours de trouver plus facilement les lieux.

Le panneau arraché par des habitants a été remplacé par un fac similé par la mairie. © Radio France - Lise Roos-Weil

Quelques mètres plus loin, Guillaume construit sa maison, tout en bois. Avant, son adresse était celle du hameau, "maintenant c'est impasse terre Ocre, donc rien à voir ! Pourquoi pas impasse La Besse ?, s'interroge-t-il. C'aurait permis de garder l'histoire, le patrimoine." Il aurait aimé avoir plus de discussion en amont avec la mairie. Même s'il aime le nom de son hameau, Gerlof a dû mal à comprendre qu'on puisse en arriver à de telles tensions. "Il y a des gens qui tiennent trop aux noms des lieux-dits, analyse-t-il, en promenant son chien, des gens qui piquent des panneaux.. on aime pas trop le changement quoi !"

Pour la mairie, le sujet est clos

La maire, Joëlle Jouanel-Monribot, répète que tout a été fait dans l'ordre, en prévenant les habitants bien en amont. Ces changements de noms ont coûté près de 6.000 euros à la commune. Elle assure que le lieu-dit ne disparaîtra pas : il apparaît en troisième position sur les adresses. "Nous avons bien insisté : nous tenons à ce que les lieux-dits restent existants", martèle la maire. Pour elle, le sujet est clos. Elle veut passer à autre chose. Et vite remplacer les panneaux en carton.