Strasbourg, France

Les policiers strasbourgeois profitent de la saison estivale pour informer les touristes sur les risques de pickpockets en centre-ville. Et pour les convaincre d'être vigilants, ils reproduisent le scenario bien rodé des voleurs : pendant que l'un occupe sa proie, le second lui subtilise son sac.

Des conseils de prévention de bon sens

L'opération est destinée à rappeler les conseils élémentaires et de bon sens pour déjouer les pickpockets. "La plupart des sacs à main sont équipés de fermetures éclairs, il faut les fermer," rappelle Joël Irion chargé de communication de la police du Bas-Rhin. Ne pas non plus se laisser distraire quand on répond au téléphone par exemple.

Depuis le début de l'année 2018, 252 personnes ont subi les assauts des pickpockets à Strasbourg.