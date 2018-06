Les pompiers en démonstration devant l'hôtel de ville de Toul ce samedi-après midi à l'occasion de la journée nationale des sapeurs pompiers. L'idée : mettre en valeur le travail des 500 pompiers professionnels, 2.300 volontaires, issus des 69 centres de secours de Meurthe-et-Moselle mais aussi de susciter des vocations. Si le métier fait toujours rêver, pas toujours évident de trouver sur la durée des volontaires pour assurer les gardes. Le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle parvient à augmenter ses effectifs. En trois ans, le nombre de volontaires est passé de 2.150 à 2.300.

Finies les grandes campagnes de communication, le recrutement se veut plus précis explique le directeur du SDIS 54, le colonel Jérôme Petitpoisson :

Quand on a des difficultés d'effectifs, on va avec les élus locaux la liste des personnes sur le territoire de la caserne qui pourraient être des candidats potentiels. On fait une première réunion publique où l'on invite ces personnes et on explique le parcours de formation, les contraintes liées à l'engagement volontaire. On essaye de faire une opération vérité."