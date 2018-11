Quand les pompiers de Nancy détournent des tableaux célèbres... pour un calendrier !

La saison des calendriers est ouverte. Cette année l'Amicale des pompiers de Nancy propose avec humour un calendrier 2019 dans lequel ils détournent des tableaux célèbres. Et ça plait, l'accueil est bon.

Jonathan Magnier et Arnaud Ventrella, tous deux membres du bureau de l'Amicale des pompiers de Nancy

Nancy, France

Depuis la mi-novembre, l'Amicale des sapeurs-pompiers de Nancy, qui compte 250 membres, vous propose son calendrier 2019 !

Cette année, les pompiers ont encore "fait dans l'originalité ". Si il y a deux ans, le calendrier version cinéma de science-fiction avait bien fonctionné, ils ont voulu innover encore avec cette fois-ci un détournement de tableaux célèbres.

"La Naissance de Vénus", "La Laitière", "La Liberté guidant le peuple", les pompiers ont laissé libre cours à leur interprétation et imagination. Jonathan Magnier et Arnaud Ventrella, tous deux membres du bureau de l'Amicale expliquent avoir voulu "changer de style, changer du traditionnel calendrier " . Et "l'accueil est bon" confient-ils.

Le calendrier est en vente au porte à porte à Nancy et dans une trentaine de communes alentour. L'argent collecté est versé à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Nancy, il finance notamment le bal des pompiers et le Noël des enfants.