"Quand les Restos du Cœur parlent, il y a une résonnance" selon le président de l'association en 44

Les choses ont-elles changé aux Restos du Cœur depuis le SOS lancé dimanche midi sur TF1 par le président national de l'association, Jean-Michel Griffon, responsable des Restos du Cœur en Loire-Atlantique, répond à France Bleu Loire Océan. Depuis dimanche, vous avez reçu 15 millions du gouvernement et 10 millions de Bernard Arnault, ça va mieux ?

On fera les comptes en fin de semaine, si je peux sourire. Plus sérieusement, ce qui se passe, c’est que ça fait quand même un peu plus d’un an qu’on a sonné la sirène d’alarme, il se trouve qu’il a fallu une intervention solennelle de notre président national qui dit "si ça continue, on ferme" et là tout le monde a réagi. Alors, oui, on a l’impression que les Restos, comme le Secours populaire ou la Croix-Rouge, on est dans le paysage français et on s’occupe de nous quand on crie. Mais là, on ne crie plus, on hurle.

Quand c’est vous, on a l'impression qu'on vous écoute plus que d’autres associations ?

C’est-à-dire qu’on a un lien fort avec les Français. L’image de Coluche est présente partout et quand ce sont les Restos qui parlent, il y a une forte résonance. Peut-être que les pouvoirs publics, économiques, sont plus sensibles et ils se disent qu’ils vont mécontenter des Français s’ils ne font rien, d'où leur réaction rapide.

Depuis la loi "anti gaspi", vous récupérez moins de marchandises périssables (avec dates courtes) des supermarchés, car ils les vendent à prix cassés. C'est un manque-à-gagner pour vous ?

Oui, je vous parle en kilos : j’étais à la Chapelle-sur-Erdre hier, quand la semaine dernière mes équipes pouvaient récupérer 900 kg, ils sont à moins de 300 kg aujourd'hui. Donc oui, c’est bien géré en termes de gaspillage alimentaire dans les supermarchés. En revanche, pour nous, les associations, c'est un vrai contrecoup. On ajoute à ça qu’on est impacté par l’inflation. Notre budget camion est assez important, on a 40 centres à distribuer. Le budget gasoil est déjà épuisé, alors que nous ne sommes que début septembre.

Est-ce que ça pourrait remettre en cause la tournée du "camion des Restos", le centre itinérant ?

On va continuer les tournées, jusqu’à ce que les caisses soient vides, il n’est pas question qu’on renonce au centre itinérant. Il est devenu incontournable en Loire-Atlantique. Je vous donne les chiffres : avant le Covid, c’était 50 000 repas par semaine que nous servions dans le département, y compris dans la rue. Aujourd’hui, on est à 70 000 donc on a largement pris les 30 % annoncés au plan national.

Est-ce que vous pourriez être amenés à refuser du monde ?

Alors ce qui va se passer au 1ᵉʳ novembre pour la campagne d’hiver, c'est qu'on va refuser du monde. Notre barème d'hiver, déjà, ne va pas bouger par rapport au barème d’été, habituellement, on le réactualise. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui viennent nous voir en hiver habituellement, qu'on ne pourra pas prendre, c’est une évidence. Ensuite, le deuxième axe d’économies qu’on va lancer, c’est distribuer moins à chaque famille, des colis plus petits, de manière à satisfaire le maximum de personnes.

Est-ce que vous avez besoin de bénévoles ?

Absolument ! Quand on fait 30 % de distribution en plus, ça veut dire que les bénévoles travaillent 30 % en plus, ils viennent parfois deux fois par semaine au lieu d'une. Ils dépensent leur essence personnelle, et ils la payent au même prix que tout le monde. Donc, on a aussi peur que certains bénévoles se fatiguent et ne puissent pas suivre. Donc oui, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre, Venez !