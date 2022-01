Quand les souvenirs culinaires des anciens mijotent sous les questions des futurs cuisiniers charentais

C'est une belle rencontre entre les générations. Des élèves cuisiniers rencontrent des résidents d'un EHPAD pour qu'ils racontent leurs recettes de cuisine. A terme, dans un an, un recueil de recette culinaires d'autrefois naîtra de cette complicité entre les jeunes et les anciens.

Jeunes et anciens se retrouvent autour de douceurs et de recettes d'autrefois

Dans la salle du restaurant d'application de CCI Charente Formation à L'Isle-d'Espagnac près d'Angoulême, les jeunes apprentis des Arts Culinaires écoutent avec attention les recettes de leurs aînés de l'EHPAD voisin "Les Ecureuils". Monique Dupuy a 90 ans, et elle explique à son binôme la recette du milloque, ce gâteau charentais qu'elle cuisine depuis son enfance. Un peu plus loin, c'est Jeannette qui livre à son confident les petits secrets du gâteau basque, "avec la farine qui doit cuire dans le lait".

Madeleine de Proust

C'est une rencontre intergénérationnelle qui permet aux plus jeunes de maîtrise la langue française pour poser les questions, entretenir la conversation. Les plus anciens, eux, font un travail de réminiscence de la cuisine d'autrefois. C'est le projet "madeleine de Proust". Tout cela aboutira bientôt à un recueil de souvenirs culinaires, racontés par les anciens et rédigés par les jeunes.