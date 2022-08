Quand les touristes découvrent les plages de Dordogne

En Dordogne, on a pas la mer, mais on a quand même des plages. Et avec ces fortes chaleurs, elles sont très fréquentées. Exemple au lac de Pombonne, à Bergerac. Qui a même plusieurs avantages sur la mer.

Le mercure monte en Dordogne ce mardi 2 août. Impossible d'aller se balader dans le centre-ville avec des enfants, il fait trop chaud. De nombreuses familles se sont installées sur le sable.

C'est un coin de fraîcheur, un coin de baignade naturel - Nevena

L'eau est bonne, la baignade délimitée par des bouées et les nageurs sauveteurs surveillent. Idéal pour les parents. "Les enfants sont aux anges, ça fait deux minutes qu'on est là et ils sont déjà à l'eau, sourit Floriane. On avait prévu de passer la journée à Bergerac et on s'est dit non, il faut qu'on trouve un point d'eau pour se baigner, parce que c'est trop pour les enfants. Et pour nous aussi."

Ce qui change c'est qu'il n'y pas de courant donc pour surveiller les enfants c'est plus facile - Floriane, Bretonne en vacances

Le lac de Pombonne, à Bergerac © Radio France - Charlotte Jousserand

Il n'y a pas que des enfants, certains adultes profitent aussi pour bronzer, lire un bouquin à l'ombre des arbres ou même se baigner. "Le parc de jeux, on y est allé cinq minutes mais c'est juste intenable. Il nous faut de la baignade", s'exclame Noémie, maman de deux enfants.