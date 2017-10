Quand les voisins font baisser les cambriolages

De plus en plus de communes de Loire-Atlantique et de Vendée rejoignent les dispositifs de vigilance citoyenne pour lutter contre les cambriolages et les dégradations. La dernière en date, c'est Machecoul. Est-ce que c'est efficace ? C'est ce que nous avons voulu savoir.

Qu'ils s'appellent "voisins vigilants" ou "participation citoyenne", l'idée derrière est la même : inciter les habitants d'une commune à faire plus attention a ce qui se passe autour de chez eux, dans leur rue, dans leur quartier et à prévenir les forces de l'ordre quand il y a quelque chose d'inhabituel. De plus en plus de communes adhèrent à ces dispositifs : 116 font partie du réseau "voisins vigilants en Loire-Atlantique, 59 en Vendée. Plusieurs ont aussi signé le protocole "participation citoyenne", davantage encadré par l'Etat. La dernière en date c'est Machecoul, ce vendredi.

Les habitants préviennent quand ils voient des voitures tourner ou quand ils entendent des chiens aboyer de façon inhabituelle

Mais est-ce que c'est efficace ? Oui, à en croire les chiffres du ministère de l'Intérieur. Dans les quartiers où les voisins sont vigilants, les cambriolages ont baissé de 40%. "Oui, c'est efficace", répondent aussi les communes qui ont mis le dispositif en place. "Les habitants signalent les véhicules qui tournent de façon un peu étrange, celle qui ne sont pas du département et qui restent garées un peu trop longtemps", explique Jean-François Ricard, l'élu en charge de la sécurité à la mairie de Blain. "Ils préviennent aussi les gendarmes quand des chiens aboient de façon inhabituelle où quand il y a de l'agitation dans une maison dont les habitants sont au travail".

Une baisse de 10 à 15% des infractions la première année à Blain

Il y a aussi sans doute l'effet dissuasif des panneaux à l'entrée des communes et sur les boîtes aux lettres : ces yeux grands ouverts qui signalent qu'ici, les voisins sont vigilants. Surtout que de plus en plus d'habitants rejoignent le dispositif. Quand il a été lancé il y a trois ans à Blain, il y avait une trentaine de voisins vigilants, aujourd'hui ils sont 220. "La première année, il y a eu un effet très fort", poursuit Jean-François Ricard, "puisqu'on a eu de 10 à 15% d'infractions de moins dans les zones concernées. Bon, maintenant, ça baisse moins fortement mais ce sont quand même les zones les moins 'fréquentées' par les cambrioleurs".

À Treillières, le plus dissuasif, ce sont les caméras

"Chez nous, ce n'est pas ça le plus efficace", tempère le responsable de la police municipale de Treillières. Là, ce qui marche le mieux, ce sont les tournées qu'il fait régulièrement, comme les gendarmes, pour surveiller les maisons dont les occupants sont absents et les commerces quand ils sont fermés et le plus dissuasif pour lui, ce sont les caméras de vidéosurveillance. "Nous avons beaucoup moins de cambriolages que dans les communes voisines qui n'ont pas de caméras". Ceci dit, à force de voir passer la police municipale et la gendarmerie régulièrement, les habitants de la commune les appellent plus facilement qu'auparavant quand ils remarquent quelque chose d'inhabituel.

Et, quelque soit le dispositif, tous s'accorde pour dire que l'intérêt principal, au-delà de la lutte contre les cambriolages et la délinquance, c'est de rassurer les habitants.