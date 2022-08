"Quand on me demande si j'ai un bon souvenir de la famille Pogba, je dis non" dit le président du Tours FC

Les déchirements de la famille Pogba ravivent des souvenirs assez pénibles au Tours Football Club. Le champion du monde, Paul Pogba, a porté plainte pour "tentative d'extorsion en bande organisée" après que son frère, Mathias, a publié plusieurs vidéos au ton menaçant, ces derniers jours, sur internet. Mathias Pogba est footballeur, lui aussi. International Guinéen, l'avant-centre a joué dans 13 clubs en 12 ans : il a notamment disputé cinq matchs avec le Tours Football Club, durant la saison 2018-2019.

Nous avons recruté quelqu'un qui ne nous a rien ramené et qui nous a même coûté, sportivement et financièrement - Jean-Marc Ettori

Jean-Marc Ettori : "Bon, voilà quoi, on s'est fait avoir" Copier

Selon le président du Tours FC, le club avait reçu une proposition très alléchante de la part de l'homme qui était alors l'agent de Paul Pogba : "il nous a fait un contrat dans lequel il était convenu que les salaires et charges que nous allions payer pour Mathias Pogba seraient remboursés par Paul Pogba. Il y avait d'autres alinéas qui disaient que Paul Pogba devait venir participer à un match et voir son frère jouer à Tours, ce qui aurait créé un petit peu d'animation. En échange, nous devions recruter et faire jouer son frère autant que possible. Nous devions aussi aider une association en Guinée en envoyant des maillots et des survêtements. Chose que j'ai faite, mais ensuite on n'a jamais rien vu".

Une ardoise de 80.000 euros pour le Tours Football Club

Ibrahima Sory Sacko, joueur de Tours jusqu'en 2014, est l'homme grace auquel le contact a d'abord été établi entre le club tourangeau et la famille Pogba. Aujourd'hui entraineur-adjoint du Tours Olympique Football Club, il se souvient qu'il était effectivement convenu que la famille Pogba loue à l'année une loge du stade de la Vallée du Cher pour compenser les frais liés à l'embauche de Mathias. La mère des trois frères Pogba, Yeo, y est venue une fois, en mars 2019, mais la location de la loge n'a jamais été payée.

La mère des frères Pogba, en compagnie du président du TFC et d'Ibrahima Sory Sacko en 2019, au stade de la Vallée du Cher - ©Ibrahima Sory Sacko

Les promesses n'ont pas été tenues, selon Jean-Marc Ettori : "il y avait toujours une excuse. L'agent de Paul Pogba avait échangé avec notre avocat. Il s'était engagé à faire le nécessaire mais bon, voilà on s'est fait avoir parce que nous, nous l'avons payé Mathias" regrette le président du TFC_. "On s'est retrouvé à y laisser 80.000 euros de notre poche, alors que si on ne nous avait pas promis la compensation, on n'aurait jamais pris ce joueur qui relevait de blessure et qui n'a rien d'extraordinair_e".

Un match caritatif sans les stars annoncées, en 2019

Le match caritatif, lui, a bien eu lieu le 29 décembre 2019, au profit d'une association soutenue par la famille Pogba pour aider les enfants défavorisés de Guinée, mais ça a été un énorme fiasco, comme France Bleu Touraine l'avait raconté à l'époque : 9.500 spectateurs avaient pris leur place pour voire Griezmann, Mbappé, Matuidi, Koscielny, Mandada, Pirès...mais aucun des internationaux annoncés n'était là...hormis Paul Pogba, blessé, qui a mis l'ambiance mais n'a pas pu jouer. Beaucoup de spectateurs avaient eu le sentiment d'avoir été arnaqués.

Au total, Mathias Pogba n'aura joué que cinq matchs sous les couleurs du Tours FC. Il n'aura jamais inscrit le moindre but. Pire, pour Jean-Marc Ettori, l'avant-centre a, d'autorité, tiré un pénalty qu'un autre joueur aurait du tirer et il a raté ce tir aux buts décisif pour le maintien du club en National : "Nous avons recruté quelqu'un qui ne nous a rien ramené, et qui nous a même coûté, sportivement et financièrement. Donc quand on me demande si j'ai un bon souvenir de la famille Pogba, je dis non".