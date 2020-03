Quand Michel Hidalgo s'était réfugié en Mayenne pendant la Seconde Guerre mondiale

Il a écrit un pan de l'histoire du football français. Michel Hidalgo s'est donc éteint à l'âge de 87 ans, ce jeudi, "naturellement d'épuisement", selon sa famille contactée par nos confrères de France Info. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France (1976-1984) avec qui il a remporté l'Euro en 1984, laisse un palmarès impressionnant derrière lui : trois fois champion de France avec le Stade de Reims et l'AS Monaco, double vainqueur de la coupe de France sous les couleurs monégasques et finaliste de la Coupe d'Europe des clubs en 1956.

Mais avant d'écrire quelques somptueuses lignes de l'histoire du ballon rond, Michel Hidalgo a d'abord connu l'horreur et les affres de la Seconde Guerre mondiale. En juin 1944, les Alliés lancent une offensive sans précédent contre les Nazis, avec la bataille de Normandie. Michel Hidalgo, qui vient d'avoir 11 ans à l'époque, habite alors à Mondeville, dans la banlieue de Caen avec son père d'origine espagnole, ouvrier à la Société métallurgique de Normandie, et sa mère qui arrive de région parisienne. La famille fuit les bombardements dans le Calvados et se réfugie à 150 kilomètres de là ... à Évron en Mayenne. Les Hidalgo vont y rester jusqu'en 1946. La légende raconte que Michel Hidalgo jouait régulièrement au football juste devant l'église avec quelques copains.

"On est jamais surpris par Laval "

Lorsqu'il est devenu sélectionneur des Bleus en 1976, pour remplacer Stefan Kovacs, Michel Hidalgo est venu superviser le Stade Lavallois à de nombreuses reprises. Sur les matchs de Coupe d'Europe, par exemple, mais aussi en championnat comme en 1983 à Bordeaux (une année faste pour le club mayennais). Voici ce qu'il disait du Stade Lavallois à cette époque, au micro de Thierry Ruffat : "On est jamais surpris par Laval. Depuis des années c'est un club qui fait toujours quelque-chose d'intéressant dans le football français. Et ce, quel que soit ses joueurs, quel que soit les circonstances. Je crois que c'est presque une habitude que Laval a donné, de toujours surprendre. Aux joueurs de se faire remarquer et pourquoi pas d'intégrer l'équipe de France A" lançait-il ce soir-là dans les travées du Parc Lescure.