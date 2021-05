Quand Napoléon s'est arrêté à l'auberge du Pin-Bouchain dans la Loire

Napoléon se serait arrêté à plusieurs reprises à l'auberge du Pin-Bouchain, sur la commune de Machézal entre Roanne et Tarare. Claude Jeanin est le président de l'association les chemins du passé "Il avait été servi par la fille de ceux qui tenaient le relais de poste, qui s'appelait Sophie Vallier, il a commandé une omelette et au moment de payer il a trouvé que la note était salée. Et il s'en est inquiété auprès de Sophie Vallier en lui disant : l'omelette est bien chère. Est-ce que les œufs sont si rares par ici ? Sophie Vallier qui ne manquait pas de répartie, lui a répondu : les œufs, Sir, non. Mais les empereurs, oui. Sous-entendu : c'est parce que vous êtes empereur que l'omelette est peut-être plus chère que pour d'autres".

On parle de légende plus que d'histoire puisque l'anecdote est également racontée dans d'autres communes situées le long de cette route napoléon, et notamment dans la région de Dignes. Ce qui est sur, c'est que Napoléon est revenu dans cette auberge du Pin Bouchain "Il y avait des tempêtes de neige. Il devait redescendre sur Tarare et on ne voyait pas à 10 mètres. Et Sophie Vallier lui a dit : je veux bien vous servir de pilote et donc elle a attaché un foulard blanc à l'arrière de son cheval et elle est partie devant et Napoléon et son escorte l'ont suivie pas à pas pour descendre sur Tarare". Et quelques temps après, Sophie Vallier a reçu un service a café avec six tasses en argent gravées à son nom, service qui a été conservé un temps à la mairie de Chirassimont.

Un fascicule d'une quarantaine de pages a été publié l'an dernier intitulé "Napoléon entre Lyon et Roanne". Il peut-être commandé auprès de l'association : chemins.du.passe@gmail.com