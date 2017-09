Quand Pierre Bergé investissait dans le caviar périgourdin

Pierre Bergé est mort ce vendredi 8 septembre à l'âge de 86 ans a indiqué sa fondation dans un communiqué. A la fin des années 90, l'homme d'affaires a notamment investi dans un élevage d'esturgeons à Montpon-Ménesterol, permettant à l'entreprise de ne pas mettre la clé sous la porte.

Presse, mode, luxe. Au cours de sa vie, Pierre Bergé a investi sa fortune dans de nombreuses entreprises. L'homme d'affaires, ex-compagnon d'Yves-Saint-Laurent, s'est éteint ce vendredi 8 septembre à l'âge de 86 ans. Il y a 20 ans, en 1997, il a sauvé de la faillite l'élevage d'esturgeons de Montpon-Ménestérol.

Pierre Bergé touché par l'histoire du couple Sabeau

Laurent Sabeau et son épouse se lancent dans l'aventure du caviar en 1991. A l'époque il vend tout ce qu'il a pour pouvoir monter sa société, mais en 1997 l'entreprise est au bord de la faillite. L'homme d'affaires Pierre Bergé apprend cette nouvelle qui l'attriste. "Je me suis passionné pour cette aventure car j'ai compris que ce couple cherchait à faire ce qu'il y avait de mieux dans le domaine," racontait le mécène dans le journal Les Echos en 2010. Lorsqu'il décide d'entrer au capital de l'entreprise, Pierre Bergé a en tête ses souvenirs d'enfance et les hangars Prunier qui produisaient du caviar sur l'estuaire de la Gironde. En 2000, il décide d'ailleurs de racheter le restaurant parisien du même nom.

Les dessins d'Yves-Saint-Laurent sur les boîtes de caviar

Prunier manufacture appartient aujourd'hui à la marque Caviar House et commercialise son caviar à travers le monde. Les œufs d’esturgeons périgourdins se dégustent dans plusieurs pays d'Europe mais aussi à Hong Kong, Sydney ou encore aux Etats-Unis. L'entreprise fait désormais travailler une trentaine de personnes. Yves-Saint-Laurent n'était jamais très loin de Pierre Bergé, même après sa mort. Pour la Saint-Valentin et les fêtes de fin d'année, des dessins du couturier ornaient les boîtes de caviar de Montpon.