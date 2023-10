Quand reviendra la médecin d'Argent-sur-Sauldre ?

La docteur Costache exerce depuis une dizaine d'années dans la commune, mais voilà, les patients sont de moins en moins respectueux et elle n'a plus tenu le choc. Les habitants sont bien ennuyés : " Pourvu qu'elle révienne " lâche cette vieille dame rencontrée dans la rue. Ils sont beaucoup à le penser à Argent sur Sauldre. Sur la porte du cabinet médical, un petit mot annonce la réouverture pour le 30 septembre, mais non, le docteur Costache n'est pas revenue, encore hospitalisée... Trop fatiguée pour reprendre.

Le cabinet n'a pas rouvert le 30 septembre, comme initialement annoncé. © Radio France - Michel Benoit

A une patientèle très lourde depuis que l'autre médecin de la ville a refusé de se vacciner contre le covid, s'ajoute des brutalités de patients irascibles : " On lui a fait plein d'ennuis, se lamente cette autre retraitée. Moi, j'ai idée qu'elle reviendra jamais. C'est un gâchis total. Elle était bien gentille et compétente. Pour l'instant j'ai encore de quoi renouveler une fois mon ordonnance, mais après ? Il faudra dégotter un autre médecin ! "

Certains patients sont même allés jusqu'à sonner chez le docteur Costache en pleine nuit pour être examinés : " Que voulez-vous, c'est comme ça aujourd'hui. les gens veulent tout, tout de suite et ne pensent qu'à eux-mêmes, lâche cet habitant. C'est la même chose ici. On n'a plus de patience nulle-part."

Anne Cassier, maire d'Argent sur Sauldre © Radio France - Michel Benoit

Anne Cassier, maire d'Argent sur Sauldre est persuadée que le docteur Costache reviendra : " Je l'ai eue la semaine dernière au téléphone. Elle se repose. Pour l'instant, nous n'avons pas de date de retour, mais son souhait premier est de revenir et de retrouver ses patients."

Heureusement, la pharmacie dispose d**'une cabine de télé-consultation** pour soulager un peu la situation : " Les rendez-vous ont explosé, constate Isabelle, pharmacienne dans cette officine. On a en moyenne, huit personnes par jour. Auparavant, c'était deux par semaine. Il faut donc prendre rendez-vous désormais en nous appelant. Les gens doivent même attendre, quinze à vingt minutes, en général. "

La pharmacie d'Argent sur Sauldre dispose d'une cabine de télé-consultation © Radio France - Michel Benoit

Et le 6 octobre, le bus médical du département a ajouté une étape à Argent sur Sauldre. Il risque d'y avoir du monde et là encore il faut prendre rendez-vous .