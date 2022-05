Quand la Corse et le Japon étaient les îles de la soie

« Déambulations et Frou-Frou » étaient le thème de la manifestation Histoire(s) en Mai où Isabelle Moulin, muséographe et grande spécialiste du textile, a donné une conférence pour raconter ce passé qui parait si proche et si lointain quand les corses cultivaient en abondance la précieuse soie.

Magagnerie à Oletta - Palazzu verde

« Il y a eu une période dorée, qui a duré quelques décennies, vers le milieu du XIXᵉ siècle, moment où l'Europe a été frappée d'une épidémie terrible qui s’appelait la pébrine et qui a littéralement décimé toute la sériciculture et la culture des vers à soie en Europe. On se tournait à ce moment-là vers deux iles, l’une lointaine, le Japon qui avait été préservé de cette épidémie qui a sauvé le soierie lyonnaise de cette catastrophe, et la Corse qui a aussi été préservée de l’épidémie et qui avait alors une politique très dynamique de développement de l'élevage de vers à soie principalement en Balagne, et dans le nord de l’île. »

"l'élevage de vers à soie principalement en Balagne, et dans le nord de l’île" - Palazzu verde

« Comme beaucoup d'activité malheureusement, elle n'a pas passé le cap de la Première Guerre mondiale. L'activité est tombée en déshérence, elle s'est un tout petit peu prolongé après la Première Guerre mondiale. Mais c'est vrai que la seule chose qui reste visible de cette activité complètement luxuriante pendant quelques décennies, c'est quand on sait bien garder les paysages, on y trouve un peu partout des muriers encore aujourd'hui. »

Un corse qui fit fortune

Initiateur de cette diffusion, un singulier personnage, originaire de Moltifao Joachim Aloïsi, part après un court séjour dans le Gard à l’âge de 45 ans en 1886 en Asie.Il prend part en 1890 à l’exposition agricole de Tachkent, monte une station séricicole modèle à Khodjent et une école de sériciculture à Kokand. C’est alors qu’il obtient du gouvernement russe et du Shah de Perse le monopole de la vente des graines, dont les deux tiers provenaient de l’île de Beauté et le tiers restant du Gard et du Vaucluse. Membre de la Société Impériale d’Agriculture du Caucase, correspondant de la Chambre de Commerce française de Constantinople, couvert par les honneurs et sa fortune assurée, il se fait construire un magnifique palais digne des mille et une nuits à Shukumi au bord de la Mer Noire. Son neveu, Césaire Colombani, lui succède en 1902 à la tête des Écoles pratiques séricicoles du Turkestan mais rentrera en Corse se marier à Speloncatu La fin de Joachim Aloïsi est à l’aune de sa destinée aventureuse : il meurt assassiné par les troupes de la Révolution Russe en 1917.( Isabelle Moulin).

Isabelle Moulin originaire de Speloncatu, est présidente de l’association Palazzu Verde qui a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine insulaire architectural et surtout végétal.