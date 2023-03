Quand Thierry Dusautoir parraine Zozo, joueur ivoirien accueilli dans un club de rugby de Dordogne

L'heure est aux dédicaces ce mercredi 15 mars 2023, en bordure de la pelouse du stade Beaudry à Terrasson, en Dordogne. De petits rugbymen, filles et garçons, patientent avant d'obtenir une signature ou de prendre une photo avec l'ancien capitaine du XV de France Thierry Dusautoir. Mais la vraie vedette du club, depuis son arrivée en septembre dernier, c'est Wafotongo Abdoulaye Kone que tout le monde surnomme affectueusement Zozo. Un Ivoirien de 24 ans que l'ancien international français a décidé de parrainer.

Originaires de la même ville

Les deux hommes se sont rencontrés lors du tournage d'un reportage en Côte d'Ivoire. Thierry Dusautoir et Benoit Pensivy, producteur et réalisateur de la série, mais également l'un des dirigeants du club de rugby de Terrasson, ont été marqués par ce jeune homme passionné de rugby, qui rêvait de quitter l'Afrique pour aller se former en France. "Il y a un an, Thierry m'a appelé pour me dire qu'il aimerait bien aider Zozo", se souvient le Périgourdin. "Je lui ai répondu si tu veux, on l'accueille avec plaisir, mais par contre, on ne peut pas financer. Et c'est Thierry qui a tout financé !", explique-t-il. "Des deux billets d'avions au fait qu'il puisse être accueilli par une famille, parce qu'ici les gens ne sont pas riches, et c'est une bouche de plus à nourrir".

Bien en Périgord

Et Wafotongo Abdoulaye s'est fait une place dans le cœur des enfants du club qu'il encadre, auprès des joueurs avec qui il évolue en Régionale 1, et aux côtés de tous les bénévoles et dirigeants du club qui espèrent le garder le plus longtemps possible. "Zozo, ce n'est pas juste une année et un beau souvenir, tient à préciser Benoît Pensivy. On veut qu'il s'inscrive dans le temps avec nous. Il a envie de rester là. On est dans les démarches pour lui trouver un job afin qu'il soit autonome aussi dans sa vie. C'est une perle, reconnaît le dirigeant du club*. Humainement, il est solaire, il nous amène du sourire. Il est arrivé à la gare de Brive avec dix euros dans sa poche et son sourire. Et aujourd'hui, son sourire illumine toute la ville !*

Zozo de son côté reconnait avoir reçu à Terrasson un formidable accueil. "Je n'ai pas l'impression d'avoir quitté la Côte d'Ivoire, témoigne-t-il. Ici, c'est comme si j'étais chez moi, tout le monde est gentil, sympa, on m'aide un peu partout, on essaie de me montrer comment me situer, comment m'adapter, comment évoluer". Une acclimatation qui rassure Thierry Dusautoir. "C'est vrai que j'étais un peu angoissé, reconnait l'ancien capitaine des Bleus*. "C'est aussi une certaine responsabilité sachant que je me suis porté garant, auprès de ses amis, de sa famille en Côte d'Ivoire, que ça se passerait bien, donc là de voir qu'il est aussi épanoui ici, ça me fait vraiment plaisir".*

