Quand tomberont les jours fériés en 2019 ?

Alpes-Maritimes, France

C'est une tradition pour certains : examiner à la loupe quand tombent les jours fériés pour l'année qui arrive. Il faut dire qu'organiser un long week-end entre amis ou avec la famille demande parfois de s'y prendre à l'avance. Les ponts sont aussi très attendus par les professionnels du tourisme sur la Côte d'Azur qui permettent au printemps de bien entamer la saison. En France, le code du travail a dénombre 11.

Le premier est le lundi de Pâques qui cette année tombe le 22 avril et se situe à la suite des deux semaines de vacances de printemps, une petite rallonge pour l'académie de Nice. Les 1er et 8 mai tombent des mercredis et compliqueront les ponts du début du mois. Il faudra se contenter du traditionnel jeudi de l'Ascension, le 30 mai, ou du lundi de Pentecôte, le 10 juin, pour avoir un week-end printanier prolongé.

Le 14 juillet, fête nationale, tombe cette année un dimanche. En revanche, le 15 août est un jeudi et le 1er novembre, un vendredi. Cela donnera deux possibilités de longs week-ends; tout comme pour l'Armistice du 11 novembre qui sera un lundi. Noël 2019 tombera un mercredi et pareil pour le 1er janvier 2020.