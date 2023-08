Quand tout le monde utilise la langue des signes : formidable intégration des sourds au festival de Douarnenez

Partout à Douarnenez, dans les cafés des ports, dans les commerces, sur les plages, votre regard croise celui de personnes en pleine discussion en langue des signes. Normal puisque le festival du cinéma bat son plein. Année après année, depuis 2009, le festival du film est monté en puissance dans sa capacité d'accueil avec aujourd'hui 20 interprètes bénévoles qui traduisent les films, les palabres, les concerts, jusqu'au Kan ha Diskan, (chants et contre-chants en breton) des festoù noz. Laure Boussard gère l'équipe d'interprètes : " en 2009, le peuple sourd a été invité au festival. Cette année-là, les sourds étaient traduits en français, mais pas le contraire. Le festival n'était pas accessible pour les malentendants. Alors, on est venu avec de plus en plus d'interprètes et aujourd'hui, des sourds viennent de très loin, de Toulouse, de Paris, pour profiter de ce festival. C'est sans doute unique en France et peut-être même plus loin, car les festivaliers sourds étrangers nous disent qu'ils n'ont jamais vécu cela."

" Les festivaliers apprennent à commander une bière en langue des signes"

Les sourds et malentendants sont aussi intégrés comme bénévoles. Ce jeune Lillois est serveur au bar. Il nous raconte grâce à la traduction de Steph : " Ici, les festivaliers utilisent la langue des signes pour commander une bière. On a mis des affichettes sur le bar avec des dessins. Et cela devient de plus en plus naturel pour les gens. C'est une communication très fluide. C'est très puissant ce qui se passe ici. " Morgane est l'une des clientes : " oui, c'est facile de se rappeler comment commander un cidre ou une blanche." Elle cherche dans son souvenir sans avoir besoin de regarder les flyers. "De mémoire, c'est un doigt tourné sous l'oreille droite pour "cidre". C'est simple et c'est sympa !" Une autre festivalière s'interroge : "comment vais-je expliquer que je veux récupérer un euro de consigne en rendant mon gobelet ? Quelques minutes plus tard, elle revient souriante : " Aucun problème !"

Sur le bar, des affichettes aident les consommateurs pour commander en langue des signes. © Radio France - Valérie Le Nigen

Le festival de cinéma de Douarnenez a manifestement réussi à atteindre un haut niveau d'intégration avec des bénévoles qui utilisent aussi leurs smartphones pour communiquer avec les festivaliers. À tous les postes, y compris à l'accueil où les festivaliers viennent justement s'informer.

Le festival se poursuit jusqu'au 26 août.