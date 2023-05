"Quand tu bosses comme des amateurs dans un club pro, tu finis par devenir amateur"

Il est le seul joueur à avoir publiquement pris la parole suite à la descente des Chamois Niortais en National. Le défenseur Quentin Bernard, revenu au club en janvier dernier, a pris ses responsabilités. Il est revenu sur le choc de la relégation et sur les raisons qui ont conduit à cet échec majeur pour un club qui espérait terminer entre la 10ème et la 14ème place.

ⓘ Publicité

"Au sein du club règne une atmosphère très pesante au quotidien. Ces derniers mois, on avait des coaches [...] qui n'avaient pas de diplôme, un président qui n'était pas là et des joueurs dont je fais partie qui n'avaient pas le niveau. Donc à un moment donné, il faut se regarder en face : à tous les niveaux, on a fauté. Que les Chamois descendent en National, certes, moi, je le vis comme une honte. Mais quand tu mets tout bout à bout, force est de constater que c'est somme toute très logique."

"Quand tu bosses comme des amateurs dans un club pro, à un moment donné, tu finis par devenir amateur. Et quand tu ne respectes pas le football, cela te retombe sur la gueule. Aujourd'hui, le club a ce qu'il mérite parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour rester en Ligue 2."