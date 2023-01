Quand une exposition place côte à côte des portraits de Nancéiens avec et sans domicile

Ils s'appellent Alex, Christian, Xavier, Justine, Fabrice, Benoît, Anthony, François, Stéphane. Des visages exposés depuis ce jeudi 26 janvier dans le grand hall de l'Hôtel de Ville de Nancy à l'occasion de la Nuit de la Solidarité envers les personnes sans abri. Il y a aussi Adeline, 30 ans. Elle dort aujourd'hui dans un foyer mais est restée "énormément" dans la rue. "Les dates, je ne les compte plus", confie la jeune femme,

Spontanément Adeline a accepté d'être prise en photo pour cette exposition. "Je ne cache pas mon visage. Je fais partie de certains SDF qui sont vraiment dans la galère et je compatis. J'espère de tout cœur qu'ils vont s'en sortir comme moi je m'en suis sortie à l'heure d'aujourd'hui. Je suis dans une chambre dans un foyer et me sens plus en sécurité que dans la rue"

L'exposition qui présente indifféremment des portraits de sans abris et de bénévoles qui les aident s'intitule "Partages". "On part d'un partage de nourriture puisqu'on est essentiellement des associations et des collectifs de maraude", explique Hélène Franoux, du collectif #PourEux Nancy . "Mais en réalité, on partage plein de choses. La ville déjà ! On est concitoyens, concitoyennes tous. Et on finit par partager une connivence, une affection - osons le dire - parce qu'on se fréquente finalement très régulièrement."

Hélène Franoux et Adeline, devant le portrait de cette dernière © Radio France - Isabelle Baudriller

Objectif du projet Partages ? "Permettre aux personnes dans la rue qui ont souvent une image dégradée d'elles-mêmes d'avoir une belle image à travers de beaux portraits. Et faire en sorte que les visiteurs de l'exposition posent un regard avec peut-être davantage de bienveillance sur l'ensemble de leurs concitoyens, ceux qui sont à la rue et ceux qui ont un toit", poursuit Hélène Franoux.

Quelques-uns des portraits à découvrir © Radio France - Isabelle Baudriller

Chaque portrait est accompagné de quelques mots de présentation © Radio France - Isabelle Baudriller

En accompagnement de chaque portrait, quelques phrases sur ce qu'il ou elle aime le plus au monde, son lieu préféré de Nancy, son plat préféré, son meilleur souvenir. Sous sa photo, on peut lire qu'Adeline "aime partager les rires et les sourires". Son souhait pour 2023 ? "Que la vie s'améliore pour les personnes SDF".