"Quand vous êtes agent d’Habitat du Gard dans ces quartiers, vous prenez sur vous"

Ils sont insultés, caillassés. Parfois même menacés de mort dans l’exercice de leur mission de service public. Les agents d’Habitat du Gard n’en peuvent plus de ce quotidien, dans certains quartiers de Nîmes. À tel point que trois salariés ont exercé ce mardi leur droit de retrait , avec le soutien de la direction. "Le contexte devient de plus en plus difficile", reconnaît sur France Bleu Gard Lozère la présidente du bailleur social, Laurence Barduca-Fauquet.

Ces agressions se sont en effet multipliées, ces dernières semaines. En l’occurrence, dans plusieurs immeubles du Mas de Mingue. "Lorsque nos agents s’y rendent, ils sont intimidés et parfois même violentés par des personnes… des habitants, peut-être. Mais en tout cas, des personnes qui tentent de couvrir des agissements qu’il appartient à la police de qualifier", relève la présidente d’Habitat du Gard.

En attendant, ce droit de retrait est une double peine. Pour les salariés du bailleur social et, par ricochet, pour les autres habitants du Mas de Mingue. "Nos locataires ne peuvent, en effet, plus faire appel à eux", reconnaît Laurence Barduca-Fauquet.

