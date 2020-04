Quarante migrants hébergés dès ce soir à l'internat du lycée Claude Fauriel de Saint-Etienne

Ces personnes vivaient jusqu'à présent dans un réfectoire transformé en giganstesque dortoir dans l'ancienne maison de retraite Les Lauriers dans le quartier Montchovet de Saint-Etienne, promiscuité bien loin de permettre un confinement correct en ces temps de lutte contre la propagation du Covid-19.

C'est pour cela qu'une quarantaine de migrants s'installeront dès ce jeudi soir dans l'internat du lycée Claude Fauriel. Uniquement des adultes isolées, les familles étant dans d'autres structures. Ils seront un par chambre et accompagnés jour et nuit par l'Asile de nuit qui apporte les matelas, les traversins et les couvertures. L'association philanthropique se charge également de l'entretien des lieux et de la nourriture.

Si tout se passe bien, l'internat pourrait accueillir jusqu'à 95 personnes "pour la plupart réfugiées en France et issues majoritairement de Georgie, Russie, Albanie et Mali", précise le proviseur de l'établissement. Jean-Pierre Charrouin souligne aussi les retours positifs qu'il a reçus après avoir informé les enseignants, les lycéens et les étudiants. Ces derniers ont quitté leurs chambres au plus tard le samedi 14 mars, au surlendemain de l'annonce de la fermeture de tous les établissements scolaires par le Président de la République du fait de l'épidémie de coronavirus.

Par le passé, le lycée Claude Fauriel a déjà servi d'abri pour les blessés de la Première guerre mondiale.

Cette installation se prépare depuis lundi entre la direction départementale de la cohésion sociale, le lycée et l'association qui a visité les locaux avant que le préfet de la Loire prenne un arrêté avec l'accord du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'autres internats de l'Académie doivent aussi accueillir des sans-abris notamment celui d'un lycée d'Annecy et du lycée agricole de Saint-Genis-Laval, près de Lyon.