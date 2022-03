Quarante-quatre réfugiés ukrainiens sont arrivés ce dimanche matin en Vendée

Ce dimanche matin, une quarantaine de réfugiés ukrainiens sont arrivés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Une arrivée après avoir quitté en bus leur pays, vendredi. On en est au 11e jour de l'invasion russe.

François Blanchet, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et président des Joyeux petits souliers, accueillant ce matin des réfugiés ukrainiens.

Plus d'un million et demi de réfugiés ont fui l'Ukraine selon le dernier bilan de l'ONU, communiqué ce dimanche matin. Parmi eux, 44 sont arrivés ce dimanche, en fin de matinée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). On compte notamment 25 enfants. Ces réfugiés ont quitté vendredi matin leur pays, frappé par des offensives russes.

C'est l'association humanitaire les Joyeux petits souliers qui a organisé leur venue. François Blanchet, le président de l'asso est également le maire de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Logés dans des familles d'accueil

Ces réfugiés n'occuperont pas des logements mis à disposition par certaines communes. Ils seront hébergés dans des familles d'accueil, 18 au total réparties dans une dizaine de communes vendéennes. Des familles d'accueil qui seront là pour les épauler dans les démarches administratives ou encore pour que les enfants puissent être scolarisés. Selon l'association, environ 200 familles vendéennes se sont portées volontaires pour accueillir de futurs réfugiés.