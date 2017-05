Montpellier/Racing 92 en quart de finale du Top 14... les supporters du MHR dans les starting-block

Le Montpellier Hérault Rugby dispute ce samedi les quarts de finale du Top 14 contre le Racing 92. Les supporters des cistes s'attendent à un match difficile mais rêvent d'une victoire afin de poursuivre l'aventure à la conquête du bouclier de Brennus.

Il y aura de l'ambiance ce samedi après midi dans les tribunes de l'Altrad Stadium à Montpellier (Hérault). Le MHR joue à 17h le match de barrage de la phase finale du Top 14 contre le Racing 92 (détenteur du bouclier de Brennus).

Toutes les associations de supporters attendent ce rendez-vous avec impatience. Marco Cova est secrétaire de l'association de supporters "les Cistes du MHR" ( créé en 2011) . Il a prévu de se rendre au stade en famille avec sa femme et ses deux enfants de 9 et 5 ans. A 42 ans, il soutient le club depuis de longues années ( son père vivait près du stade Sabathé), et encore plus depuis la finale perdue en 2011 contre Toulouse.

Marco Cova sur sa terrasse © Radio France - Sébastien Garnier

Depuis plusieurs jours il a accroché un drapeau bleu et blanc sur la façade de sa maison à Clapiers. Le tee shirt qu'il porte est aussi aux couleurs du club, idem pour la tasse dans laquelle il boit son café.

C'est important de soutenir le club de la ville, c'est le fleuron lâche, enthousiaste, Marco

Le drapeau du MHR sur la façade de la maison de Marco Cova © Radio France - Sébastien Garnier

On remet les compteurs à zéro

Accompagnés par les penas, "les cistes du MHR" vont distribués dans les tribunes 1200 ballons aux couleurs du club, un grand maillot sera déroulé pour l'entrée des joueurs sur la pelouse et ceux qui le souhaitent pourront mettre du bleu et du blanc sur leurs joues.

"On va pousser pour que les joueurs donnent le meilleur" poursuit Marco qui s'attend à un match difficile "en phase finale les compteurs sont remis à zéro, le fait que le Racing ait pris deux années de suite des tôles à la maison (le Racing a notamment été écrasé 54-3 fin avril) pour moi ça ne compte pas, malheureusement on a des absents importants (Jacques du Plessis suspendu 4 matches devrait finalement jouer car la ligue n'a pas précisé que la sanction était immédiate) et eux viennent avec la grosse équipe, Montpellier a fait une belle saison (le MHR termine 3ème) il faut qu'elle se concrétise, il faut aller au bout" conclu Marco Cova_.

Montpellier/Racing 92 à vivre en direct sur France Bleu Hérault à 17h ce samedi avec les commentaires de Philippe Sers.Ce vendredi à 21h Toulon affronte Castres dans l'autre match de barrage.