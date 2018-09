Bordeaux, France

Les patrouilles de police sont désormais plus régulières et sont déployées plus tard le soir dans ces "quartiers chauds" de Bordeaux. Depuis le début du mois de septembre le commissariat des Aubiers a reçu une trentaine de policiers en renfort. Il s'agit des troupes de la police de sécurité du quotidien promises en début d'année par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.

Ces effectifs supplémentaires basés aux Aubiers sont déployés dans l'ensemble du nouveau quartier Bordeaux-Maritime. Le territoire comprend également Chantecrit, les Bassins à Flot et Bacalan.

Avant la mise en place de ce dispositif le commissariat des Aubiers fermait ses portes à 20 heures. Désormais jusqu'à six véhicules de police sillonnent le quartier jusque tard dans la nuit. Leur mission : assurer une présence de terrain, lutter contre les incivilités comme les rodéos nocturnes et faire la chasse aux trafics de drogue.

Nous allons replacer le policier au coeur de son territoire. On va également développer des dispositifs préventifs avec les acteurs du terrain. On a aussi recruté un délégué à la cohésion police-population.

- Anne Kramata commissaire de police, chef de la division de Bordeaux

La police promet de mettre un coup de pied dans la fourmilière mais cette reprise en main du territoire risque de provoquer quelques frictions avec les délinquants. Dominique David, députée de la 1ère circonscription de la Gironde, se félicite de la mise en place du dispositif : "Il est important pour les habitants de ces quartiers qu'ils ne soient pas pris en otage par de petits groupes d'individus".