Quartier Claires-Fontaines de Coutances : le début de cinq ans de travaux pour une "rénovation en profondeur"

C'est l'une des plus grosses opérations d'urbanisme à Coutances depuis la Reconstruction de l'après-guerre. Cette semaine, viennent de démarrer des travaux de rénovation du quartier Claires Fontaines, quartier prioritaire de Coutances, qui compte près de 2.000 habitants. C'est le début de cinq ans de travaux au total, sur 17 hectares pour un coût global de 6.5 millions d'euros.

La ville a intitulé ce chantier "la Métamorphose". L'objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie, de repenser les déplacements dans le quartier en laissant notamment plus de place aux piétons et aux cyclistes et de le végétaliser.

C'est un quartier créé dans les années 1960, pensé essentiellement autour de la voiture. L'idée c'est de faire une rénovation en profondeur, en redonnant de la place aux déplacements doux, en créant des espaces de rencontre mais aussi tout un tas d'aménagements comme une aire de jeux inclusive, des jeux d'eau etc. détaille le maire Jean-Dominique Bourdin

Un réseau de chaleur avec une chaufferie bois va également être créé pour alimenter plusieurs bâtiments du quartier, notamment l'école, le collège et le FJT.

Sont prévus également des travaux d'isolation et de réaménagement de l'école du quartier ainsi que du Foyer des jeunes travailleurs, "pour en faire un bâtiment basse consommation. Nous allons aussi revoir tout l'espace d'accueil et transformer 18 chambres en 9 studios, pour mieux répondre aux attentes des jeunes d'aujourd'hui", explique Gwendal Le Berre, le directeur du FJT.

Près de 2000 habitants vivent ici

Rue Régis Messac, là où les premiers travaux ont débuté il y a quelques jours, ces promesses de changement semblent plutôt bien accueillies par les habitants. "C'est une bonne idée, pour que le quartier soit plus joli et moins vieux, mais surtout pour la sécurité car il y a des voitures qui roulent très vite ici", raconte Sandrine qui vit à Claires-Fontaines depuis 2 ans. Aline, elle, habite le quartier depuis 30 ans. "On pourra vivre un peu plus au grand air. J'espère qu'il y aura des bancs, pour pouvoir lire dehors, car aujourd'hui, les places sont chères."

Mais ce sont d'abord cinq ans de travaux qui attendent ces habitants. La mairie promet une communication très régulière pour les tenir informés des changements et désagréments occasionnés. La première réunion publique aura lieu jeudi 16 septembre à 20h au foyer des jeunes travailleurs à Claires-Fontaines.