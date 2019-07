Quartier des 408 à Besançon: la déconstruction d'une deuxième barre a commencé

Besançon

Le spectacle est impressionnant: une gigantesque pelle mécanique munie d'une pince de broyage d'une puissance colossale est à l'oeuvre au 29 rue Brûlard dans le quartier des 408 à Besançon. L'engin découpe le bâtiment de béton et d'acier comme s'il était en papier mâché. C'est la deuxième étape du chantier de déconstruction de cet ensemble de trois énormes barres d'habitation datant des années 60, qui totalisaient en réalité 588 logements.

En 2018 le premier des bâtiments, celui du 13 rue Brûlard , avait déjà disparu du paysage. D'ici la fin octobre il ne devrait presque rien rester de ce deuxième immeuble de 12 étages. Mais une extrémité du bâtiment sera provisoirement conservée, car elle abrite la chaufferie commune aux 3 immeubles des 408, et dans le dernier, en bordure des voies du tram, vivent encore 31 familles en attente de relogement. La déconstruction du "29" devrait être achevée fin octobre. Viendra ensuite le tour du dernier, le "15-27", qui devrait connaitre le même sort d'ici octobre 2021.

Le bâtiment du 29 rue Brûlard ne sera bientôt plus qu'un souvenir. © Radio France - Christophe Mey

Le site deviendra provisoirement un espace vert

Ensuite le site sera planté d'arbres et de végétation, la ville compte y installer des jardins partagés., entre la maison de quartier et les commerces, qui ne sont pas concernés par la déconstruction. Mais cet espace vert restera provisoire, pour éviter que le site ne se transforme en terrain vague dans l'attente de projets d'aménagement immobiliers qui ne devrait pas débuter avant une dizaine d'années, lorsque la rénovation de Planoise sera terminée. Les projets ne devraient pas manquer sur ce secteur très convoité, à proximité du centre ville et du tramway.