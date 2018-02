La municipalité et ses partenaires ont bouclé le projet de réhabilitation de l'ancienne caserne où est déjà installé France Bleu Drôme Ardèche ! Visite guidée de ce nouveau quartier qui sera inauguré en 2020 après deux ans de travaux

Une immense médiathèque avec devant une structure vitrée et semi-enterré pour les archives, une bibliothèque universitaire dans le bâtiment principal de la caserne, l'ancienne prison transformée en logements pour étudiants et séniors, une esplanade avec 200 places de parking aménageable pour organiser un spectacle de grande ampleur et quelques commerces...sans parler de l'école d'infirmières qui ouvrira dès le mois de septembre prochain !

Voilà à quoi ressemblera le site de Latour-Maubourg a Valence en 2020. La municipalité et ses partenaires ont affiné leur projet sur ce site de l'ancienne caserne ou sont déjà installés les locaux de France Bleu Drome Ardèche.

Les travaux doivent démarrer dans quelques semaines. Ils vont durer deux ans.

L' investissement global des différents financeurs s'élève à 40 millions d'euros ( trois seulement supportés par la ville de Valence )