Quartier Latour-Maubourg à Valence : presque tous les platanes de la place ont été coupés

Valence, France

Le quartier de Latour-Maubourg à Valence, dans la Drôme, est en travaux. La place est fermée et il est impossible de s'y garer depuis mi-février. Le ballet des engins de chantier a remplacé celui des voitures, mais ce mardi beaucoup de passants ont pu entendre le concert de tronçonneuses. Sur les 32 platanes de la place, 24 ont été coupés.

Selon le service des espaces verts de la Ville de Valence, 29 arbres seront replantés sur la place. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Des troncs creux et rongés par la pourriture

"C'est dommage", confie Michel, qui s'est arrêté cinq minutes pour regarder les ouvriers. "Aujourd'hui dans beaucoup de communes, on coupe les arbres, à mon avis ils gênent plus qu'autre chose."

De l'extérieur les platanes avait l'air en bonne santé, mais quand on s'approche de certains troncs, on voit bien qu'ils sont creux, parfois rongés par la pourriture. "Ils sont tous touchés", explique Christian Dye, le patron de l'entreprise d’élagage en charge du chantier. "Ça vient des coupes réalisées pendant plusieurs décennies. Il y a 50 ans on ne prenait pas en compte la cicatrisation, c'est comme si on vous coupe un bras, vous cicatrisez moins que si on vous coupe un doigt."

La plupart des arbres étaient en très mauvais état. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Le service des espaces verts de la mairie de Valence rassure, de nouveaux arbres seront plantés une fois le gros chantier terminé. "Dès l'automne nous allons planter des sophoras," détaille Jean-François Blanc, le responsable de l'unité arbre. "Il y en aura 25, plus 4 prunus, en plus des espaces de verdure qui seront aménagés." En plus, le sophora à l'avantage bien s'adapter à notre climat. Il aime le soleil et la chaleur.