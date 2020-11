Quartiers défavorisés : "On a besoin d'être accompagné", réclame le maire de Laval, Florian Bercault

Emmanuel Macron a demandé dès ce samedi 14 novembre au gouvernement de recevoir les élus inquiets pour les quartiers défavorisés. Ils sont une centaine à avoir écrit au chef de l'Etat dont le maire de Laval, Florian Bercault. Ces élus demandent qu'1% du plan de relance soit dédié aux quartiers prioritaires, des zones particulièrement touchées par la crise sanitaire.

"Si ces quartiers prioritaires des villes ont été identifiés par l'Etat, c'est bien qu'il y a des actions à mener. Depuis le plan Borloo, c'est beaucoup d'annonces. On a besoin, nous, collectivité d'être accompagné au moment-même où on nous retire un peu d'autonomie fiscale et financière, pour aider à _la rénovation des quartiers_, pour les désenclaver", explique Florian Bercault.

Pour le maire de Laval, il faut aussi offrir à ces zones prioritaires des mobilités différents, de l'activité économique et sociale et davantage d'administrations.

Le bras armé de la relance, ce sont les collectivités locales

"On sait très bien que pour faire face à cette crise sanitaire, il y a besoin des collectivités locales et des maires qui sont en première ligne. _On doit donc être entendu_, on doit pouvoir participer à la politique de relance", estime l'élu.