Quartiers sensibles en crise à Valence : Etat, Département et mairie, tous responsables selon LFI

Valence reste une priorité du ministère de l'Intérieur après les trois meurtres la semaine dernière. 70 CRS sont maintenus en renfort , chaque jour, au moins jusqu'à dimanche sur la zone de sécurité prioritaire qui comprend les quartiers du Plan et de Fontbarlettes.

Pour envoyer un signal fort de soutien a la population, Jimmy Levacher, conseiller municipal d'opposition LFI à Valence, propose que le prochain conseil municipal se tienne dans le quartier Fontbarlettes à la maison des syndicats. Il l'annonçait ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche.

France Bleu Drôme Ardèche : vous avez assisté hier au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (ce lundi 15 mai) avec le maire, le procureur, la préfète. Quel message vous avez voulu faire passer?

Jimmy Levacher : J'ai voulu me faire l'écho des citoyens qui habitent ces quartiers populaires, mais également de l'ensemble des Valentinois. Il y a une détresse qui est de plus en plus forte, une inquiétude qu'il faut prendre en compte et de manière importante. On a essayé de proposer des solutions, à savoir de pérenniser la présence policière parce que c'est important, parce que les habitants ont besoin d'être sécurisés. Et j'ai également fait part de leur détresse psychologique, ce qui peut paraître être un sujet qui n'apparaît pas de prime abord. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitants qui n'osent plus se déplacer dans le quartier. C'est-à-dire qu'on n'ose plus aller acheter son pain, on n'ose plus emmener son enfant à l'école.

Ce phénomène s'est aggravé ces dernières années. Comment l'expliquez-vous ?

Jimmy Levacher : Il faut revenir en arrière. En 2003, Nicolas Sarkozy supprime la police de proximité. À l'époque, il disait que ça ne servait à rien. En 2015, Patrick Labaune, président du Département, sucre les budgets des éducateurs de prévention de l'enfance sur Valence et dans la Drôme. Et aujourd'hui, on paie le prix de tout ça. Et au niveau de la ville, il n'y a pas assez de présence de la municipalité dans ces quartiers et surtout pas les élus. Je pense à Franck Soulignac, aujourd'hui adjoint à la ville de Valence et premier vice-président du Département. Il n'a pas rétabli les effectifs de prévention spécialisée et on paie ses erreurs parce qu'il n'y a plus de présence. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'adultes référents.

Quelle sont les solutions ?

Jimmy Levacher : Il faut très clairement reprendre les choses en main. Je lance un signal très fort à la présidente du Département. Il faut remettre des moyens sur les éducateurs. Au maire de Valence, il faut que tous, toutes, tous les élus, on investisse ces quartiers. D'ailleurs, je fais une proposition. Nous avons un conseil municipal en juin. Je propose que le prochain conseil municipal ait lieu à la Maison des syndicats à Fontbarlettes, qu'il soit délocalisé pour que la République soit présente partout.

Ce sont des choses qui peuvent prendre cinq ou dix ans. Je ne veux pas faire de démagogie parce que je n'ai pas la solution miracle, sinon je serai président de la République à l'heure actuelle.