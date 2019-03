Mont-de-Marsan présente sa stratégie pour le centre-ville

Mont-de-Marsan, France

Six mois après la signature de la convention du plan "Action Cœur de Ville", en septembre 2018, pour re-dynamiser le centre-ville de Mont-de-Marsan, le maire, Charles Dayot, a présenté ce jeudi soir, à l'occasion d'une réunion publique au Théâtre municipal, la stratégie pour les mois et les années à venir.

Depuis septembre 2018, plusieurs groupes de travail se sont réunis sur des thématiques : santé, services publics, animations commerciales, commerce et numérique, création / transmission / reprise d'activité commerciale et de services, immobilier, espaces publics, parcours commercial, stratégie commerciale. Une grande consultation a également été menée pendant quatre mois, par le biais d'enquêtes, d'auditions, d'une consultation numérique citoyenne, et d'une réunion publique. Les propositions et les avis recueillis ont ainsi permis d'alimenter la réflexion des groupes de travail et à élaborer ce projet pour le cœur de ville de Mont-de-Marsan.

Du concret

Après les diagnostics, les réunions publiques, les consultations internet, les questionnaires auprès des commerçants, des banquiers, des agents immobiliers, etc... "On passe dans une phase d'action" résume Charles Dayot.

Plusieurs actions sont listées, sur le court, moyen et long terme. "Forcément, il y a des choses que l'on peut faire tout de suite, et on a déjà commencé, sur l'animation de la ville, le renforcement de certaines équipes de médiation de police municipale, des dispositifs de vidéo-surveillance, e renforcement de moyens pour rendre encore plus propre l'hyper cœur de ville" explique le maire, Modem.

La re-dynamisation du centre-ville de Mont-de-Marsan se joue donc sur plusieurs tableaux : commerce, habitat, aménagement urbain, équipements structurants, la place de l'art. "Ce n'est pas uniquement le commerce de la rue Gambetta, il faut favoriser l'habitat, tout type d'habitat, faire revenir des services publics ou des agents de collectivités excentrés, ça fait de l'activité. Travailler sur les espaces publics, les faire vivre, les aménager. Travailler également sur l'animation en lien avec les commerçants, les cafés-restaurants, les associations culturelles et sportives pour que tout converge vers l'hyper centre. Travailler sur l'accessibilité, le stationnement : mieux communiquer sur le fait que 55% des places à moins de 500 mètres de hyper centre sont gratuites" rajoute Charles Dayot.

Délimiter un cœur de ville

Un peu comme une galerie commerciale à ciel ouvert, des panneaux, comme des portes d'entrée, vont être installés dès la fin de l'année pour mieux identifier le cœur de ville montois. Les voitures continueront de circuler avenue Gambetta, malgré des demandes pour la rendre piétonne. Du mobilier urbain va être installé place de la mairie pour gommer son aspect un peu austère et vide. Une aire de jeux aussi doit voir le jour, au pied du Donjon ou à côté du cinéma "le Royal", à la place d'une ancienne boulangerie où la mairie a déjà prévu de construire un belvédère avec vue sur la Midouze. Qui dit centre-ville dit aussi stationnement. La place Pancaut aura toujours une vocation de parking. Et ceux des Arènes et Saint-Roch seront remis en état. Des projets concrets dont certains seront réalisés cette année ou l'an prochain. Au nord du coeur de ville, Mont-de-Marsan réfléchit déjà au devenir de l'ilôt de l'ancien tribunal et de la Villa Bédoret, propriété de l'Etat, et qui doit être déconstruite.

Habitat et équipements structurants

Une centaine de logements privés vont être construits à la place de l'actuel collège Jean Cassaigne. Le permis de construire a été donné pour une résidence seniors à la place de l'ancienne Clinique des Landes. L'hôpital pourrait, lui, construire une nouvelle maison de retraite entre la Place Pancaut et les Arènes, la ville en profiterait pour percer une voie piétonne entre les deux points. L'aménagement du centre ville passera aussi par des équipements structurants, notamment une maison de santé, un projet privé, derrière le parking Saint-Roch, pour faire face au départ en retraite de plusieurs généralistes en centre-ville. La mairie compte poursuivre sa politique coercitive de rénovation de façades auprès des propriétaires privés.

Le patrimoine et l'art

Fort de la manifestation "Mont-de-Marsan sculpture", la mairie veut mettre en avant cette particularité et construisant un parcours culturel pour attirer les touristes et les Montois vers des lieux peu connus. En installant des œuvres dans l'espace public, faire intervenir des artistes. L'objectif est aussi que le musée Despiau-Wlérick devienne musée national de la sculpture figurative. Parmi les autres projets, le caféMusic doit être réhabilité.

Le commerce

C'est l'un des sujets majeurs et donc un axe de travail a lui tout seul. Une fois l'hyper centre identifié, la mairie veut baisser le taux de vacance commerciale. "Il est important. On a plus de 400 cellules, presque l'équivalent d'une ville de 100.000 ou 120.000 habitants, parce que le développement s'est fait comme ça à l'époque. Il y a des cellules commerciales excentrées, le rideau est baissé et il ne se relèvera jamais. ce sera peut être demain, à nous, d'aider à la transformation en bureaux, en logements. Par contre, nous devons être vigilant dans cet hyper centre, où il y a 200 à 220 cellules. Là, il faut que le parcours marchand soit dense. Il ne faut pas de trou dans la raquette et c'est là om on met le paquet" détaille le maire. La mairie, qui est en train de recenser pour prochainement se positionner et acheter des cellules commerciales. Son idée, un peu sur le principe d'une pépinière d'entreprises, est d'y installer temporairement, pour les aider à démarrer, des commerçants qui ne peuvent pas payer des baux souvent à des prix exorbitants. Mais aussi, pourquoi pas regrouper des magasins pour en faire des surfaces un peu plus grandes, plus adaptées à la demande des enseignes. Si l'avenue Gambetta reste entièrement accessible aux voitures, ce ne sera pas le cas entre la place Saint Roch - la rue du 4 septembre (qui descend à la mairie) - rue Lesbazeilles (rue de la librairie Lacoste et des Nouvelles Galeries) - rue Frédéric Bastiat. La mairie veut renforcer la présence des magasins sur cet axe et "adoucir" les déplacements, limiter la circulation, déjà peu importante.

Le dossier des Nouvelles Galeries

"C'est un site emblématique, mais ça ne veut pas dire si on règle le problème des Nouvelles Galeries, on règle tout. Mais, c'est vrai qu'elles sont un marqueur fort. Ce serait un signal fort de pouvoir reprendre la maîtrise de cet espace et des espaces connexes, ce qu'on appelle l'îlot Lacoste" poursuit Charles Dayot. Pour l'instant, l'heure n'est pas à l'acquisition. Il y a un processus de succession, depuis le décès de la propriétaire l'an denier. Malgré tout, la Ville avance. "On avance nos pions. On a travaillé avec des promoteurs, des programmistes. Pour voir, demain si on a la maîtrise sur cet espace, comment on le fait avancer" explique Charles Dayot, "l'objectif est de _trouver une solution avant l'été_". En attendant, la Ville a décidé de prendre les devants :

Charles Dayot, le maire de Mont-de-Marsan, au sujet des Nouvelles Galeries Copier

D'ailleurs, grâce notamment à ce projet des Nouvelles Galeries, la Ville de Mont-de-Marsan fait partie des 54 lauréats de la consultation "Réinventons nos cœurs de ville", synonyme d'un accompagnement supplémentaire, de moyens en plus, de poids et de visibilité, si le dossier Nouvelles Galeries se concrétise. "Même s'il n'y a pas que les Nouvelles Galeries, c'est un élément fort, mais il faut qu'on y arrive" rajoute le maire.

Un investissement municipal exceptionnel

Malgré des co-financements extérieurs, qu'ils soient privés ou bien de l'Etat, des institutions publiques, la Ville de Mont-de-Marsan a bien sûr "fléché une ligne budgétaire sans précédent" reconnait Charles Dayot. "On délaisse pas les quartiers, mais sur l'Action Coeur de Ville on va proposer de flécher une somme qui va _pratiquement jusqu'à 3 millions d'euros_. C'est du jamais vu sur le centre-ville, pour essayer d'avancer sur l'ensemble des projets qui sont là." Le budget est d'ailleurs soumis au vote le 9 avril prochain.

Quatorze opérations identifiées