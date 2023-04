Quatre à six commerces de proximité construits dans le quartier des Deux-Lions, à Tours, d'ici 2025

Aujourd'hui, les Deux-Lions accueillent 4.000 habitants, 5.000 salariés et 6.000 étudiants, mais malgré la présence du centre commercial l'Heure Tranquille, il y a un manque flagrant de commerces de proximité. La municipalité a lancé une consultation, au mois de janvier, pour permettre aux habitants et usagers du quartier de choisir entre quatre projets architecturaux, et elle a livré ce jeudi 20 avril les résultats de ce sondage.

Environ 15 % des habitants du quartier ont répondu à cette consultation pour dire notamment quels commerces leur manquent le plus. Et la réponse a été très nette, comme le souligne l'adjointe chargée de la démocratie permanente : "En priorité, la boulangerie. Neuf personnes sur dix attendent cette boulangerie" explique Annaelle Shaller. "Parmi les souhaits viennent ensuite un primeur, des produits locaux, un café-bar-restaurant, un fleuriste. Ce qui fait vraiment le cœur d'un quartier".

L'objectif est de créer un nouveau lieu de convivialité pour les habitants et les usagers du quartier des deux lions. - © Forall Studio

Il est encore trop tôt pour savoir quel commerce s'installeront dans les trois bâtiments de 150, 200 et 250 mètres carrés construits sur une esplanade entre l'heure tranquille et le tramway. Il faut attendre que des porteurs de projets déposent leur candidature pour occuper ces bâtiments éco-construits. Leur aspect très naturel et chaleureux va trancher avec les immeubles voisins. "L'ensemble des bâtiments est en ossature bois avec un isolant à partir de paille et de terre" souligne Cathy Savourey, l'adjointe chargée de l'urbanisme à Tours.

Les habitants demandent depuis dix ans des commerces de proximité

L'association de quartier "Vivre les Deux-Lions" demandait déjà aux candidats à l'élection municipale de 2014 l'implantation de commerces de proximité. Sa présidente est évidemment ravie. "C'est un quartier qui est très facile à délimiter géographiquement, qui est bien situé, bien desservi, mais qui a été conçu d'une façon un peu inverse de ce qu'on peut connaître ailleurs, ce qui fait que tout reste très compartimenté entre les lieux de travail, les lieux d'habitation, les lieux d'étude" reconnait Catherine Cornette. "Les gens ont apprécié d'être consultés et on est content que le projet retenu réponde à cette demande de pouvoir faire vivre le quartier autrement, avec un lieu convivial où les habitants pourront se croiser avec les étudiants et les salariés. On sera patient deux ans de plus".

Et si tout se passe comme prévu, les commerces de proximité ouvriront durant l'été 2025 dans le quartier des Deux-Lions.