Quatre ans après le meurtre de Théo à Chambon-sur-Voueize, l'impossible deuil de sa famille

Le 20 août 2016, Théo, un jeune homme de 18 ans a été abattu à Chambon-sur-Voueize. Il était en vacances chez son papa et pour un simple regard insistant, un voisin a déclenché une altercation, puis a tiré sur le jeune homme à bout portant. Quatre ans après, la maman de Théo a souhaité témoigner.

Pour la famille de Théo, la date du 20 août représente chaque année une épreuve. Le 20 août 2016, le jeune homme de 18 ans a été abattu à Chambon-sur-Voueize, dans l'est de la Creuse. Il était en vacances chez son papa. Suite à un simple regard insistant, un voisin a déclenché une altercation, a sorti son fusil et a tiré à bout portant sur le jeune homme. Le meurtrier a été condamné à 20 ans de prison, en janvier 2019.

Cette année, le 20 août 2020, la maman de Théo a souhaité témoigner. Quatre ans après le meurtre de son fils, Roselyse Benyakar évoque la souffrance qu'elle et ses proches ressentent toujours. Elle tenait aussi à alerter la population, sur la nécessité de mieux contrôler la circulation et la détention d'armes en France.

Supporter l'insupportable

Dans le hall de la résidence de Chambon-sur-Voueize, où Théo a été abattu, un petit autel est dressé à sa mémoire. Sur une commode, un bouquet de fleurs, une bougie et des photos rappellent que de nombreuses personnes tenaient à Théo.

L'autel en mémoire de Théo dans la résidence de Chambon-sur-Voueize. - la famille de Théo

Pour Roselyse Benyakar, sa maman, la plaie reste béante : "_Nous les parents, ainsi que la fratrie, nous devons supporter le choc, le traumatisme, la douleur, le manque de plus en plus fort de notre enfant, et aussi le spectacle de la vie qui continue"._Cette habitante de l'Herault rappelle que les familles endeuillées on besoin de temps pour "se réinsérer dans la vie. Parce que nous perdons l'innocence".

Cette maman n'hésite pas à employer les mots "brisée" et "fracassée", pour décrire son état d'esprit.

La solitude des familles endeuillées

La maman de Théo souffre aussi de l'attitude de la société envers sa famille et envers les autres familles endeuillées : "On sent que les gens ont des attentes vis à vis de nous. Ce sont des attentes liées à l'ignorance du deuil. Les gens ne savent pas ce qu'est le deuil d'un enfant", déclare Roselyse Benyakar.

La mort d'un enfant, c'est un tabou social

Rapidement après la mort de Théo, Roselyse Benyakar a constaté que certaines personnes établissaient une distance, devenaient fuyantes, ou répondaient par un silence gêné, lorsqu'elle mentionnait son fils disparu. "On est obligé de vivre tout ça, et on en souffre", assure cette maman. "La mort d'un enfant, c'est une épreuve si terrible, que les gens agissent comme si c'était contagieux", regrette-t-elle.

Les photos en hommage à Théo, dans le hall de la résidence où il a été abattu. - la famille de Théo

"J'encourage les autres à prendre connaissance de la tragédie qui est peut-être à la porte d'à côté, confie cette maman, parce que je suis convaincue que notre évolution passe par notre humanisation".

Un message contre les armes en France

Récemment, Roselyse Benyakar a manifesté avec d'autres familles endeuillées, munies d'affiches portant ce slogan "les armes tuent nos enfants". La maman de Théo se positionne en effet contre la délivrance des ports d'armes pour les particuliers.

Elle souhaite aussi plus de contrôles, notamment chez les chasseurs : "trop de Français ont des armes chez eux. Les professionnels, c'est un cas à part car ils ont leurs propres contrôles, estime-t-elle, mais pour ce qui est des autres personnes, il devrait y avoir plus de recensement, plus de contrôles".

Il faut savoir combien il y a d'armes en France, qui a une arme, et à quel titre cette personne à une arme

"Evidemment, on pourrait dire qu'en France, ce n'est pas comme aux Etats-Unis", reconnait Roselyse Benyakar, mais elle ajoute : "Aux Etats-Unis, il y a aussi énormément de groupes de parents endeuillés d'enfants assassinés, alors qu'en France il n'y en a qu'un."

La maman de Théo en tire cette conclusion : "On voit à travers l'exemple des Etats-Unis que le port d'arme est grave. Plus il y a d'armes en détention chez les gens, ou d'autorisation de port d'armes, plus il y a de risques de mort d'enfant".