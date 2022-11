Quatre ans après, les Gilets jaunes du Nord Franche-Comté font le bilan de leur mouvement

C'est aujourd'hui le quatrième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes . Né le 17 novembre 2018 de la contestation de la hausse des prix du carburant, cette mobilisation sociale, hors des partis et des syndicats, s'est étendue à la hausse des prix en général et la contestation du gouvernement d'Emmanuel Macron.

ⓘ Publicité

Dans ce contexte d'inflation, les revendications des Gilets jaunes sont toujours d'actualité. Mais la majorité des membres nord franc-comtois de l'époque que nous avons contacté expliquent qu'ils ne rejoindraient pas ce mouvement aujourd'hui. Ils ne regrettent pas d'y avoir participé, mais sont déçus de la tournure qu'il a pris : "trop anarchique", "absence de revendications claires", avancent-ils.

Martine, "toujours Gilet jaune"

Martine, Gilet jaune depuis le premier jour, entend ces critiques. Mais cette Belfortaine de 67 ans soutient toujours le mouvement, quatre ans plus tard. "Je me considère toujours Gilet jaune", assure-t-elle, même si elle ne manifeste plus pour raisons de santé. "Il faudrait que les gens se réveillent", lance-t-elle, "quand on se retrouvait à être très nombreux dans les rues, c'était formidable. Je pensais vraiment que ça allait faire bouger les choses, mais il aurait fallu qu'il y ait beaucoup plus de monde." Elle s'inquiète encore pour l'avenir, notamment celui de ses petits enfants.

loading

Bruno, "ancien meneur"

Bruno, retraité, était l'un des "meneurs" des Gilets jaunes de Trévenans. De cette mobilisation, il retient la solidarité entre les classes modestes et a gardé quelques contacts avec des camarades de lutte. Il reconnait que le mouvement s'est "essoufflé" même si le contexte s'y prête toujours. "On est 10 millions de Français à vivre sous le seuil de pauvreté", rappelle-t-il.

loading

À lire aussi Quatre ans après, que sont devenus les gilets jaunes alsaciens ?

Jérôme, "ancien militant Gilet jaune"

Le 17 novembre 2018, Jérôme manifestait sur le rond point devant le Auchan de Bessoncourt. Il est toujours fier d'avoir participé à ce mouvement inédit, même si aujourd'hui il se présente comme "ancien militant". Il a rangé son gilet jaune au bout de quelques mois. "Pour moi c'est un pétard qui a fait pschit", regrette-t-il. Selon lui, le mouvement "s'est enlisé dans quelque chose qui n'était pas bénéfique, il y a des leaders qui ont voulu se dégager et qui ont tiré toute la couverture à eux." Il pointe notamment ces Gilets jaunes qui ont fondé ou rejoint des partis politiques par la suite.

loading

Lui voulait que le mouvement reste apolitique, comme le proclamait les Gilets jaunes au début. Jérôme s'est aussi désolidarisé du mouvement à cause des violences qui ont parfois émaillé les rassemblements. "Quand des voitures forçaient un peu [les blocages routiers], il y a des Gilets jaunes qui leur balançaient des palettes dessus. Quand je vois les morts qu'il y a eu, je me demande comment on a pu en arriver là". Il regrette aussi que les Gilets jaunes se soient dispersés sur leurs revendications, devenant "un seau dans lequel on jette tout et n'importe quoi". Dans ce contexte d'inflation, il a encore plus de mal à joindre les deux bouts, mais aujourd'hui, il n'irait pas manifester. "Ça ne servirait à rien. C'est frustrant. on aurait peut-être pu faire quelque chose si on n'avait pas été si individualistes", déplore-t-il.