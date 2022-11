Quatre ans après, que sont devenus les gilets jaunes alsaciens?

Pendant des mois, ils se sont mobilisés sur des ronds-points et lors de manifestations hebdomadaires : les gilets jaunes célèbrent ce jeudi leur quatrième anniversaire. En Alsace comme ailleurs, beaucoup sont restés très proches de ce mouvement né de la contestation du prix de l'essence. Beaucoup sont toujours "gilets jaunes", même si c'est sous une autre forme.

Je suis toujours mobilisée, même plus qu'avant

C'est le cas de Yolande Tetart. Cette figure du rond-point de Châtenois dans le Bas-Rhin est à la tête d'une association de gilets jaunes : "J'ai aussi crée une autre association qui regroupe une quinzaine de collectifs de défense de citoyens comme les soignants suspendus ou les pompiers en colère. Je me suis également présentée aux législatives (sur la liste de Martine Wonner). Je suis toujours mobilisée, même plus qu'avant. Sur les ronds-points j'étais juste une militante, désormais je passe ma vie au téléphone et j'envoie des courriers à des avocats, à des ministères : mes journées sont très chargées."

Autre figure du mouvement dans le Haut-Rhin : Elio. Il n'a plus jamais quitté son gilet jaune. Au sens propre. Il le porte tout le temps, avec écrit dans son dos : "On ne lâche rien". Il est toujours régulièrement sur son rond point ou sur celui du Kaligone. Il participe également régulièrement à des manifestations, le samedi, où il retrouve Yolande Tetart et où ils sont bien moins nombreux qu'avant. Ce que regrette, d'ailleurs, Elio : "I_l y a eu tellement de répression, je peux comprendre_".

D'autres ont repris le cours de leur vie

Lionel Lutz, lui est revenu à une vie plus calme. Ce courtier d'Erstein s'est beaucoup mobilisé au début du mouvement, "mais ça s'est essoufflé et comme il n'y avait plus vraiment d'organisation structurée sur mon secteur, j'ai continué ma vie d'avant : un peu plus métro-boulot-dodo. En revanche, je trouve ce mouvement toujours criant d'actualité, donc si il devait y avoir d'autres mobilisations pour faire avancer les choses, je pourrais y participer à nouveau".