Quatre ans de travaux à l'EHPAD d'Ajain pour améliorer le confort des résidents

Ajain, France

"En 2016, nous avions décidé d'entreprendre un projet architectural pour moderniser le confort et améliorer toutes les prestations que l'on peut offrir à nos résidents" détaille Yoann Campocasso, directeur de la maison de retraite d'Ajain (Creuse). Les travaux commenceront en novembre prochain pour la première phase.

Privilégier les chambres simples

Pour commencer, l'actuel bâtiment des services techniques, trop vétuste, sera détruit. Une nouvelle aile sera construite et accueillera 60 chambres simples ainsi que le service Alzheimer. Elles seront toutes équipées en salles de bain. Ce sera plus calme et plus intime pour ces personnes âgées.

Actuellement, environ un tiers des résidents sont logés en chambres doubles. L'établissement veut privilégier les chambres simples. Mais si certains souhaitent venir en couple, quelques chambres doubles seront encore disponibles.

Réaliser les travaux sans déranger la vie des résidents

Le quotidien des résidents ne devrait pas être trop bouleversé pendant ces quatre années de travaux. Yoann Campocasso parle "d'un effet tiroir". Quand la première aile sera construite, un transfert de chambre aura lieu pour libérer une partie du bâtiment et ainsi de suite jusqu'à la fin.

La nouvelle aile est situé à gauche sur les plans du nouvel EHPAD d'Ajain. © Radio France - Bastien Thomas

Ce chantier doit aussi permettre d'améliorer l'isolation des bâtiments. Des panneaux solaires seront posés pour alimenter l'établissement en électricité.

Un projet à 17 millions d'euros

Mais tout ces travaux ont un coût : environ 17 millions d'euros ! Yoann Campocasso a déjà réuni environ 3 millions d'euros de subventions. Notamment grâce à l'Agence Régionale de Santé qui a aidé au financement du projet. Pour le reste, l'EHPAD a contracté un prêt à hauteur de 14 millions d'euros.

Et le directeur promet : "il n'y aura aucune augmentation du prix des nuits jusqu'à la fin des travaux en 2024". Actuellement, une nuit à l'EHPAD d'Ajain coûte 57 euros.