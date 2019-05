Quatre camions citernes supplémentaires livrés ce matin au SDIS du Calvados

Ce lundi 20 mai à Bénouville, le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados a réceptionné quatre nouveaux camions citernes. Un effectif supplémentaire qui leur permettra de couvrir tout le département et faire face au risque de rupture d'eau en pleine intervention.

Calvados, France

Avec une subvention de 750 000 euros de la part du département, le SDIS du Calvados a pu faire l'acquisition de quatre nouveaux Camions Citernes de Grande Capacité, ce qui fait passer à dix le nombre de ces véhicules possédés par les pompiers dans le département.

Un constat: trop de communes ne sont pas équipées de point d'Eau incendie

Dans le Calvados, 122 communes rurales ne disposent pas de cet équipement. Pourtant la loi les oblige à fournir l'eau aux pompiers qui ne peuvent transporter que trois mètres cube d'eau pour leur intervention.

"Dans certains cas, le SDIS a dû faire face à une rupture d'eau et le point fixe n'avait pas pu être branché. Les assureurs ont eu connaissance qu'il y a eu rupture d'eau et s'est retourné contre le SDIS pour ne pas avoir assuré la continuité. Comme ce n'est pas notre responsabilité mais celle des communes, et il y a eu des cas où des communes ont du rembourser un pavillon qui avait brûlé", se souvient Xavier Charles le Président du SDIS du Calvados.

Le principal problème: ce dispositif, même obligatoire coûte cher pour les communes rurales qui n'ont que peu d'habitants. Il faut construire un réseau de canalisation important pour fournir l'eau. Pour limiter le risque, le SDIS a choisi de mettre les nouveaux camions citernes aux endroits stratégiques du département: Bayeux, Falaise, Troarn et Pont-l'Evêque.

"Ce sont des viles situées à proximité des grands axes routiers et qui ont un rayonnement sur les zones rurales aux alentours. C'est important de couvrir les axes routiers car là on a pas de point d'eau et toute l'eau utilisée pour les interventions provient des camions citernes. Il fallait aussi que les casernes soient assez grandes pour accueillir un véhicule de cette taille et qu'il y ait assez de personne pour manœuvrer le véhicule sans réduire les effectifs pour les autres interventions." précise le colonel Regis Deza, directeur du SDIS du Calvados.