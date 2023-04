Quatre centenaires à Saint-Savin : les secrets de la longévité dans cette commune du Nord-Isère

Pourquoi vit-on si vieux à Saint-Savin en Nord-Isère ? Depuis ce mois de mars 2023, la commune d'un peu plus de 4.000 habitants compte quatre centenaires parmi ses citoyens. Deux de ces femmes viennent de passer le siècle de vie en ce début d'année 2023. Les deux autres ont respectivement 101 et 104 ans et vivent à l'EHPAD de Saint-Chef, le village voisin, depuis quelques années.

Le vin blanc du village, élixir de jouvence ?

Bien droites dans leurs fauteuils roulants, Marie et Félicie ne font pas vraiment leur âge. "Je ne me plains pas parce que bon, Dieu merci, j'ai la santé. Ça passe, ça passe, on s'aperçoit pas. Et on vieillit quand même !" reconnaît Marie. Les années sont donc passées à toute vitesse, mais la mémoire reste et notamment les bons souvenirs à Saint-Savin. Félicie aime raconter les bals. "Oh bah oui ! On a bien dansé. Le maçon, il jouait de l'accordéon. Les vélos étaient tous devant la porte, il n'y avait pas d'auto à l'époque."

Aujourd'hui, elles discutent avec leurs voisines de chambre, lisent encore le journal et Marie prend un peu l'air avec sa famille. "C'est super, on est heureux. On n'y croit pas même" sourit sa fille, Romilda, âgée de 82 ans. Son petit-fils, Martial, a 64 ans. Tous les deux viennent régulièrement rendre visite à leur centenaire de mère ou grand-mère et ils ont leur petite idée quant à sa longévité. "C'est le petit vin blanc qui lui tient" rient-ils tous les deux en évoquant le vin issu des coteaux du village.

Des mémoires vivantes de la vie du village

Ils pensent aussi au fait "qu'on est bien" à Saint-Savin, alors pour Martial, qui est agriculteur, pas question de déménager. "Je suis né à Saint-Savin et je vais mourrir à Saint-Savin ! Ma grand-mère est restée active longtemps, et je pense que quand on garde une activité, on vieillit mieux."

Marie, Félicie et les deux autres centenaires du village sont suivies de près par leurs proches mais aussi par la mairie. "C'est une mémoire vivante. Elles parlent de comment était le village quand elles étaient jeunes" raconte Eveline Dujardin, adjointe en charge des affaires sociales. "On sent qu'elles ont gardé vraiment à l'esprit tout ce qu'elles ont vécu quand elles étaient plus jeunes et je pense que ça les aide énormément."

En plus du vin local, que l'adjointe cite également en riant, Eveline Dujardin pense que le bien-être général à Saint-Savin joue beaucoup dans la longévité de ces dames. "L'équipe communale, on est bienveillants. On fait beaucoup de choses pour nos aînés ! Je pense qu'il y a un rayonnement de bien-être. Ça ne fait pas peur de vieillir finalement !"