Quatre centres de finances publiques ferment au public en Berry

Ce soir, pour la dernière fois, les agents des centres des impôts du Blanc, de la Châtre, d'Issoudun et de Saint-Florent-sur-Cher baisseront le rideau. Ces quatre centres n'accueilleront plus de public dès la semaine prochaine. En ce qui concerne Le Blanc et la Châtre, les agents recevront les particuliers dans le centre d'Argenton-sur-Creuse. Pour les usagers de Saint-Florent, il faudra se déplacer à Vierzon ou à Bourges.

C'est en fait la fin du projet lancé par la direction en 2020. A l'époque, la direction justifiait cela par les changements d'usage : "D'ici 2023, il n'y aura plus de taxe d'habitation sur les résidences principales. Il y a le prélèvement à la source qui simplifie l’impôt" sans compter la déclaration en ligne pré remplie.

Les syndicats sont, eux, vent debout contre cette réforme. "C'est un recul du service public ! Pour rencontrer un agent, il faudra désormais soit faire plus de route, soit attendre une permanence, une demie journée par mois, dans une maison France Service" s'agace Eric Bascoulergue, co-secrétaire section CGT Finances Publiques dans l'Indre. Il dénonce "de nouvelles injustices" faites aux ruraux les plus isolés. "La direction nous dit que ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui n'ont pas internet pour faire leur démarches en ligne trouveront bien quelqu'un pour les aider... mais on sait bien que c'est faux ! Ils vont simplement laisser tomber et peut-être renoncer à des droits !"

"On a supprimé ce service public des campagnes"

Même colère pour Franck Jansonnie, secrétaire départemental de Force Ouvrière Finances Publiques dans le Cher. "Il y a des agents qui font une à deux heures de route par jour pour aller travailler alors qu'avant, ils habitaient à côté. Et ils ont le sentiment de ne plus rendre service aux gens. C'est déshumanisé ! "

Dans l'Indre, les syndicats estiment que près de 60 postes ont été supprimés en dix ans au sein des finances publiques.