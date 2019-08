Quatre cents personnes pour rendre hommage à Princesse Zoé à Cognin en Savoie

Cognin, France

Près de 400 personnes sont venues rendre hommage et entourer les parents de Zoé hier à Cognin près de Chambéry .. Zoé était atteinte d'un cancer pédiatrique rare (Gliome Infiltrant du Tronc Cérébral /GITC en français .) La petite fille de huit ans a lutté contre la maladie pendant trois ans avant de mourir le 13 juin dernier. Sylvain et Émilie, ses parents, originaires de Cognin et installés en Angleterre, avaient reçu le soutien de nombreuses personnalités. Le footballeur André-Pierre Gignac avait même récolté 240 000 euros de dons pour la petite fille. C'est donc pour remercier tous les amis de Cognin et au-delà que samedi en fin de journée, un hommage a été rendu à la petite fille : des centaines de ballons blancs et roses ont été lâchés avec une petite carte à l'adresse des parents en Angleterre. Chacun pouvait mettre un mot.

Écoutez : Céline, Philippe et Antoine, âgé de 11 ans, tous de Cognin, sont venus rendre hommage à Zoé Copier

Sylvain et Émilie, les parents de Zoé, lors de l'hommage à leur petite fille à Cognin, Savoie © Radio France - Nathalie Grynszpan

Pour Sylvain et Émilie, les parents de Zoé, pas question de lâcher l'association et tous les liens qui se sont créés. Ils entendent bien accompagner les familles dont un enfant est atteint de ce type de cancer rare. Sylvain rêve, lui, de trouver des fonds pour construire une maison de Zoé, pour accompagner les enfants en fin de vie.

ÉCOUTEZ : Sylvain, le père de Zoé Copier

Pour Émilie, il faut reprendre le cours de la vie alors qu'elle a vécu pendant trois ans auprès de sa petite fille. Elle souhaitait dire merci à toutes les personnes qui les ont aidés.

Écoutez : Émilie, la mère de Zoé, qui souhaitait dire merci à tous ceux qui les ont aidés Copier